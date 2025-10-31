Рестайлинг Hyundai Santa Fe исправит грубые ошибки, допущенные дизайнерами

ДомойАвтоновости сегодняРестайлинг Hyundai Santa Fe исправит грубые ошибки, допущенные дизайнерами

Текст: Ростислав Архипов
В интернете опубликовали тщательно проработанный рендер обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe, который должен появиться в продаже в ближайшие годы. 

Изначальный дизайн пятой генерации этой модели оказался не совсем удачным и был раскритикован некоторыми экспертами и владельцами, поэтому в рестайлинге корейский автопроизводитель должен постараться устранить эти недостатки.

Рендер обновленного Hyundai Santa Fe

Ожидается, что передняя часть кузова нового «Санта Фе» получит совершенно другой дизайн фар, основанный на последних разработках корейской марки. Компания может отказаться от отдельных H-образных блоков ДХО в пользу одного большого, реализованного посредством двух вертикальных и одной горизонтальной лампы. 

Решетка радиатора машины может подвергнуться переработке, а бампер обзавестись компактными кластерами основной светотехники.

Рендер обновленного Hyundai Santa Fe

Корма автомобиля должна получить аналогичное оформление в сравнении с «передком» машины, исправив один из самых нелюбимых визуальных аспектов этой модели актуального поколения – задние фонари, напоминающие по своей графике гантели или кости.

На их место придут две вертикальные пиксельные полосы и одна горизонтальная, под которой разместится название модели крупным шрифтом. 

Навигация мультимедийной системы Pleos Connect

В салоне реформенного Santa Fe может разместиться увеличенный экран мультимедийной системы Pleos Connect, представленной ранее в этом году. 

В качестве силового агрегата должен выступить 2,5-литровый бензиновый мотор, либо 1,6-литровый турбогибрид. Кроме того, в продажу поступит версия «Санта Фе» EREV (последовательный гибрид). 

Рестайлинг одного из самых популярных семейных кроссоверов Hyundai намечен на вторую половину 2026 года.

Фото:Gotcha Cars, Hyundai

