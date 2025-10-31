ДомойАвтоновости сегодняBMW 7-Series разжился «звездной» версией Suhail Edition для шейхов

BMW 7-Series разжился «звездной» версией Suhail Edition для шейхов

Текст: Михаил Романченко
Пока BMW работает над рестайлингом 7-Series, намеченным на следующий год, параллельно баварский автопроизводитель расширяет список спецверсий этой модели. 

Накануне стало известно, что «семерка» обзавелась региональной модификацией Suhail Edition, продавать которую будут исключительно на Ближнем Востоке. Она основывается на модели 760i и своим названием отсылает к звезде из созвездия Арго Навис.

Машина отличается от простого 7-Series двумя цветами как снаружи, так и внутри. На задних стойках, подголовниках передних кресел и передней панели, а также задних сиденьях выгравированы мотивы созвездия Сухаиля. 

BMW 7-Series Suhail Edition

Спецверсия «семерки» изобилует роскошными деталями, в том числе подсвечиваемой решеткой радиатора, дневными ходовыми огнями с эффектом кристаллов и панорамной стеклянной крышей Sky Lounge со встроенными нитями.

Пассажиры задних сидений смогут побаловать себя мультимедийной системой с 31,3-дюймовым экраном, откидывающимся с потолка.

Интерьер BMW 7-Series Suhail Edition

Для машины доступен также дополнительный пакет Executive Lounge с откидывающимися задними сиденьями и подставками для ног. 

Под капотом такого автомобиля установлен мотор V8, ничем не отличающийся от классической «семерки» в версии 760i.

Интерьер BMW 7-Series Suhail Edition

Вариант Suhail Edition станет, вероятно, одним из последних 7-Series с суффиксом «i». С 2026 года баварцы собираются отказаться от этой литтеры во всех бензиновых версиях, задействовав этот шильдик только для полностью электрических моделей. 

Фото:BMW

