Студентка нашла в гараже бабушки редкие Lamborghini и Ferrari, про которые забыли на 20 лет

Несколько лет назад в социальной сети Reddit появились фотографии дорогих и редких суперкаров Lamborghini и Ferrari, которые были обнаружены студенткой во время осмотра гаража своей бабушки. Машины стоимостью более полумиллиона долларов оставались нетронутыми в течение последних 20 лет.

Lamborghini Countach и Ferrari 308 из 80-х десятилетиями простаивали в гараже на видном месте, но узнали о них только в 2018 году. Первый был накрыт простыней, а второй был задвинут в дальний угол.

Lamborghini Countach и Ferrari 308

После публикации фотографий в соцсетях начался настоящий ажиотаж: многие хотели узнать, как и почему о таких редких и дорогих автомобилях забыли на такой длительный срок. И история приняла неожиданный оборот.

Оказалось, что покойный дедушка студентки приобрел два этих автомобиля для своего бизнеса по прокату экзотических авто в 1989 году, однако большие расходы на страхование привело к тому, что его компания обанкротилась.

Часть из дорогих машин пришлось продать, вернув деньги банку, но два особенных суперкара мужчина решил оставить себе на память: это Lamborghini Countach и Ferrari 308.

Автомобили поместили в гараж, где они простояли на протяжении 20 лет. Будучи студенткой колледжа наследница владельца этих «Ламборгини» и «Феррари» не имела возможности отреставрировать машины, а бабушка не хотела их продавать из-за памяти к своему супругу.

Какая судьба ждет обе этих суперкара пока неизвестно, но, скорее всего, они найдут или уже нашли себе нового хозяина.