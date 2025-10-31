ДомойАвтоновости сегодняСтудентка нашла в гараже бабушки редкие Lamborghini и Ferrari, про которые забыли...

Студентка нашла в гараже бабушки редкие Lamborghini и Ferrari, про которые забыли на 20 лет

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
lamborghini 100665770 h 1

Несколько лет назад в социальной сети Reddit появились фотографии дорогих и редких суперкаров Lamborghini и Ferrari, которые были обнаружены студенткой во время осмотра гаража своей бабушки. Машины стоимостью более полумиллиона долларов оставались нетронутыми в течение последних 20 лет.

Lamborghini Countach и Ferrari 308 из 80-х десятилетиями простаивали в гараже на видном месте, но узнали о них только в 2018 году. Первый был накрыт простыней, а второй был задвинут в дальний угол.

GNEBHM3 2048x1358 1
Lamborghini Countach и Ferrari 308

После публикации фотографий в соцсетях начался настоящий ажиотаж: многие хотели узнать, как и почему о таких редких и дорогих автомобилях забыли на такой длительный срок. И история приняла неожиданный оборот.

Оказалось, что покойный дедушка студентки приобрел два этих автомобиля для своего бизнеса по прокату экзотических авто в 1989 году, однако большие расходы на страхование привело к тому, что его компания обанкротилась.

pBdtv9N 2048x1536 1

Часть из дорогих машин пришлось продать, вернув деньги банку, но два особенных суперкара мужчина решил оставить себе на память: это Lamborghini Countach и Ferrari 308.

Автомобили поместили в гараж, где они простояли на протяжении 20 лет. Будучи студенткой колледжа наследница владельца этих «Ламборгини» и «Феррари» не имела возможности отреставрировать машины, а бабушка не хотела их продавать из-за памяти к своему супругу. 

Какая судьба ждет обе этих суперкара пока неизвестно, но, скорее всего, они найдут или уже нашли себе нового хозяина. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Reddit

Читайте также:

Последние новости:

Владельцы главного мирового хита Toyota перечислили все, что...

Стали известны подробности о возрожденном спорткаре Toyota MR2

Рестайлинг Hyundai Santa Fe исправит грубые ошибки, допущенные...

BMW 7-Series разжился «звездной» версией Suhail Edition для...

Раскрыты машины, дошедшие до финала конкурса «Автомобиль года...

Новый молодежный кроссовер Renault не для всех готовится...

Новый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или...

Раскрыт Mercedes G-Class с самым большим пробегом в...

5 самых распространенных кодов неисправностей автомобиля, зажигающих лампочку...

Первый полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck показан...

Новое спорткупе Honda вызвало большой интерес у поколения...

Mitsubishi определилась с ценой новой Mini Delica

Isuzu показал новый тяжелый грузовик с многотопливным двигателем

Hyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и...

Известный в России кроссовер Kia вот-вот станет «злее»...

Самый маленький автомобиль в мире, прославившийся благодаря Top...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+