Новый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или дизель, показан на первых изображениях

Toyota, как и ее конкуренты, активно движется в сторону электрификации. И постепенно расширяет список моделей, работающих на электрической тяге.

Недавно этот автопроизводитель анонсировал сразу два проекта, которые будут реализованы по этому принципу: «батарейный» внедорожник Land Cruiser Se и неназванный пикап, построенный на той же самой платформе.

Концепт-кар Toyota EPU Pickup

Журнал «BestCarWeb», известный своими инсайдами, выпустил рендерное изображение грузовичка, которому для движения не понадобится ни бензин, ни дизельное топливо или даже водород.

Картинка создавалась с оглядкой сразу на два концепта – Toyota EPU Pickup образца 2023 года и Land Cruiser Se.

Новый электрический пикап Toyota

Визуальные решения обеих моделей были объединены друг с другом, добавив виртуальной машине высокий рельефный капот, узкий блок светотехники со светодиодными полосами дневных ходовых огней, имитацию решетки радиатора с черными вертикальными и горизонтальными ламелями, а также серебристую накладку на бампере.

Колесные арки и двери пикапа на рендере примерили пластиковый обвес, защищающий лакокрасочное покрытие от царапин, а заднюю часть кузова занял открытый грузовой отсек.

С выходом в продажу новинка Toyota должна навязать конкуренцию популярным компактным пикапам Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, которые пока существуют только в бензиновых и гибридных модификациях.