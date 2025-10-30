Новый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или дизель, показан на первых изображениях

Toyota, как и ее конкуренты, активно движется в сторону электрификации. И постепенно расширяет список моделей, работающих на электрической тяге.
Недавно этот автопроизводитель анонсировал сразу два проекта, которые будут реализованы по этому принципу: «батарейный» внедорожник Land Cruiser Se и неназванный пикап, построенный на той же самой платформе.
Журнал «BestCarWeb», известный своими инсайдами, выпустил рендерное изображение грузовичка, которому для движения не понадобится ни бензин, ни дизельное топливо или даже водород.
Картинка создавалась с оглядкой сразу на два концепта – Toyota EPU Pickup образца 2023 года и Land Cruiser Se.
Визуальные решения обеих моделей были объединены друг с другом, добавив виртуальной машине высокий рельефный капот, узкий блок светотехники со светодиодными полосами дневных ходовых огней, имитацию решетки радиатора с черными вертикальными и горизонтальными ламелями, а также серебристую накладку на бампере.
Колесные арки и двери пикапа на рендере примерили пластиковый обвес, защищающий лакокрасочное покрытие от царапин, а заднюю часть кузова занял открытый грузовой отсек.
С выходом в продажу новинка Toyota должна навязать конкуренцию популярным компактным пикапам Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, которые пока существуют только в бензиновых и гибридных модификациях.