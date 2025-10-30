ДомойАвтоновости сегодняНовый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или дизель, показан на первых...

Новый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или дизель, показан на первых изображениях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
digital toyota land cruiser truck makes a lot of sense joining the newly expanded family 260159 1 1

Toyota, как и ее конкуренты, активно движется в сторону электрификации. И постепенно расширяет список моделей, работающих на электрической тяге.

Недавно этот автопроизводитель анонсировал сразу два проекта, которые будут реализованы по этому принципу: «батарейный» внедорожник Land Cruiser Se и неназванный пикап, построенный на той же самой платформе.

679ac6120afd67c0af88267b 653c104acd0ccc83bda109f2 toyota1
Концепт-кар Toyota EPU Pickup

Журнал «BestCarWeb», известный своими инсайдами, выпустил рендерное изображение грузовичка, которому для движения не понадобится ни бензин, ни дизельное топливо или даже водород.

Картинка создавалась с оглядкой сразу на два концепта – Toyota EPU Pickup образца 2023 года и Land Cruiser Se.

burlappcar toyota 1 5
Новый электрический пикап Toyota

Визуальные решения обеих моделей были объединены друг с другом, добавив виртуальной машине высокий рельефный капот, узкий блок светотехники со светодиодными полосами дневных ходовых огней, имитацию решетки радиатора с черными вертикальными и горизонтальными ламелями, а также серебристую накладку на бампере.

Колесные арки и двери пикапа на рендере примерили пластиковый обвес, защищающий лакокрасочное покрытие от царапин, а заднюю часть кузова занял открытый грузовой отсек.

С выходом в продажу новинка Toyota должна навязать конкуренцию популярным компактным пикапам Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, которые пока существуют только в бензиновых и гибридных модификациях. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Новый молодежный кроссовер Renault не для всех готовится...

Раскрыт Mercedes G-Class с самым большим пробегом в...

5 самых распространенных кодов неисправностей автомобиля, зажигающих лампочку...

Первый полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck показан...

Новое спорткупе Honda вызвало большой интерес у поколения...

Mitsubishi определилась с ценой новой Mini Delica

Isuzu показал новый тяжелый грузовик с многотопливным двигателем

Hyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и...

Известный в России кроссовер Kia вот-вот станет «злее»...

Самый маленький автомобиль в мире, прославившийся благодаря Top...

В Россию завезли вместительный японский семейный автомобиль «без...

Новый монстр-внедорожник Audi Quattro покусится на «Гелендваген» и...

Suzuki возобновит продажи вызвавшего ажиотажный спрос 5-дверного Jimny...

Грозный соперник Toyota Alphard представлен официально

Одна известная автомобильная компания доминирует в рейтинге наиболее...

Самым прибыльным брендом премиум-автомобилей является не Porsche и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+