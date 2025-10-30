ДомойАвтоновости сегодняПервый полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck показан вживую

Первый полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck показан вживую

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия tesla cybertruck las vegas pd 1

С момента выхода в продажу многие предполагали, что в какой-то момент новая модель компании Tesla – пикап Cybertruck – будет превращена в полицейский автомобиль. И этот день настал.

Во вторник столичное полицейское управление Лас-Вегаса (США) опубликовало фотографии пополнения в своем автопарке. Им оказался Tesla Cybertruck, который будет выполнять роль патрульной машины.

Машина была приобретена полицией Южной Калифорнии еще в прошлом году, но подготовила ее к службе только сейчас.

tesla cybertruck las vegas pd
Полицейский Tesla Cybertruck

Автомобиль отличается от массового Cybertruck полицейской ливреей, защитой бампера со специальной светотехникой, а также «люстрой» на крыше и прожекторами, установленными на передних крыльях. 

Причина, по которой Cybertruck поступил на службу в полицию только сейчас, кроется в его высокой цене. С регулируемой по высоте подвеской и панорамной стеклянной крышей такие автомобили стоят минимум 80 тысяч долларов (почти 6,5-миллиона рублей). 

Зато автомобиль обладает рядом преимуществ, которых нет у его аналогов – пуленепробиваемые двери, возможность длительной работы на холостом ходу без затрат топлива, что важно для полицейских машин, а также минимальной потребностью в обслуживании.

G4YqXuqaIAA7z34
Полицейский Tesla Cybertruck

В общей сложности количество таких пикапов в полиции Лас-Вегаса достигнет 10 единиц. На закупку каждой из них выделит средства венчурный капиталист Бен Горовиц. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Sheriff_LVMPD

Читайте также:

Последние новости:

5 самых распространенных кодов неисправностей автомобиля, зажигающих лампочку...

Новое спорткупе Honda вызвало большой интерес у поколения...

Mitsubishi определилась с ценой новой Mini Delica

Isuzu показал новый тяжелый грузовик с многотопливным двигателем

Hyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и...

Известный в России кроссовер Kia вот-вот станет «злее»...

Самый маленький автомобиль в мире, прославившийся благодаря Top...

В Россию завезли вместительный японский семейный автомобиль «без...

Новый монстр-внедорожник Audi Quattro покусится на «Гелендваген» и...

Suzuki возобновит продажи вызвавшего ажиотажный спрос 5-дверного Jimny...

Грозный соперник Toyota Alphard представлен официально

Одна известная автомобильная компания доминирует в рейтинге наиболее...

Самым прибыльным брендом премиум-автомобилей является не Porsche и...

Новая Mazda3 может удивить сходством с кроссовером CX-5

Новое футуристичное кросс-купе Renault из Кореи показали на...

В кортеже Дональда Трампа в Японии заметили самую...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+