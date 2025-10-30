Первый полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck показан вживую

С момента выхода в продажу многие предполагали, что в какой-то момент новая модель компании Tesla – пикап Cybertruck – будет превращена в полицейский автомобиль. И этот день настал.

Во вторник столичное полицейское управление Лас-Вегаса (США) опубликовало фотографии пополнения в своем автопарке. Им оказался Tesla Cybertruck, который будет выполнять роль патрульной машины.

Машина была приобретена полицией Южной Калифорнии еще в прошлом году, но подготовила ее к службе только сейчас.

Полицейский Tesla Cybertruck

Автомобиль отличается от массового Cybertruck полицейской ливреей, защитой бампера со специальной светотехникой, а также «люстрой» на крыше и прожекторами, установленными на передних крыльях.

Причина, по которой Cybertruck поступил на службу в полицию только сейчас, кроется в его высокой цене. С регулируемой по высоте подвеской и панорамной стеклянной крышей такие автомобили стоят минимум 80 тысяч долларов (почти 6,5-миллиона рублей).

Зато автомобиль обладает рядом преимуществ, которых нет у его аналогов – пуленепробиваемые двери, возможность длительной работы на холостом ходу без затрат топлива, что важно для полицейских машин, а также минимальной потребностью в обслуживании.

В общей сложности количество таких пикапов в полиции Лас-Вегаса достигнет 10 единиц. На закупку каждой из них выделит средства венчурный капиталист Бен Горовиц.