Новое спорткупе Honda вызвало большой интерес у поколения X и их детей

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
honda prelude honda prelude

Недавно поступившее в продажу спортивное купе Prelude, являющееся преемником модели, созданной в конце 70-х, вызвало волну интереса у людей поколения X и их детей. Об этом рассказал представитель Honda на выставке «Японской мобильности 2025», проходящей в Токио.

По словам топ-менеджера японского автопроизводителя, для самой компании стало неожиданностью, что основной интерес к их автомобилю сейчас выражают покупатели, родившиеся в период с 1965 по 1979 годы.

Кроме того, определенный спрос отмечается среди молодежи (так называемое поколение Z, появившееся на свет в период с середины 90-х по начало 2010-х).

Копия 1720713612093 blob 1 1 1
Слева – Honda Prelude нового поколения, справа – первой генерации

Одновременно с этим глава отдела продукции Honda отметил, что первоначальные отзывы японских клиентов в отношении возрожденного Prelude были критическими из-за высокой цены, но учитывая индивидуальный характер этой модели у компании просто не было возможности сделать ее дешевле. 

2025 09 2026 honda prelude jdm 19 1
Интерьер нового поколения Honda Prelude

Напомним, Honda Prelude позиционируется как автомобиль, более премиальный чем Toyota GR86 и Subaru BRZ. В Японии цены на это спорткупе начинаются от 6 миллионов 179 тысяч 800 иен (3,2-миллиона рублей).

2025 09 2026 honda prelude jdm 10
Honda Prelude новой генерации

Машина приводится в движение гибридной системой, сочетающей в себе 2-литровый бензиновый мотор и два электрических двигателя. Максимальная отдача бензино-электрической силовой установки равна 203 лошадиным силам. 

По замерам зарубежных СМИ, с места до 100 километров в час новый Prelude разгоняется чуть более, чем за 7-секунд, что недавно вызвало волну критики в адрес этой модели. 

Фото:Honda

