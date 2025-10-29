ДомойАвтоновости сегодняHyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и бензиново-электрической тягой

Hyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и бензиново-электрической тягой

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
1111 1

Один из лидеров сегмента компактных моделей Hyundai – кроссовер Creta – готовится к плановому переходу в третью по счету генерацию. Модернизация обещает для этого SUV-бестселлера комплексные изменения в дизайне и значительные улучшения характеристик.

В настоящее время «Крета» третьего поколения указывается в заводских документах как модель с индексом SX3. Машина должна обзавестись совершенно новой внешностью, навеянной последними проектами Hyundai, в том числе субкомпактным кроссовером Venue, недавно сменившим поколение.

У этой модели «свежая» Creta может унаследовать угловатую внешность с широкой прямоугольной радиаторной решеткой и необычный рисунок светодиодных ДХО, обрамляющих переднюю часть кузова.

Копия hyundai creta 2025 side view 482103 1
Hyundai Creta актуального поколения

Салон кроссовера также будет переработан и, скорее всего, получит новое рулевое колесо без шильдика «Hyundai», изогнутые экраны мультимедийной системы и виртуальной панели приборов, которые останутся под одним стеклом, а также новые материалы отделки и широкий список дополнительных опций.

Технические изменения в следующем поколении Creta пока неизвестны, но, по слухам, машина будет продаваться сразу в четырех вариантах: с двумя бензиновыми двигателями, одним дизельным и одним мощным гибридным силовым агрегатом.

20251024125538 5 59
Интерьер нового поколения кроссовера Hyundai Venue

Последним может оказаться проверенный временем 1,5-литровый бензиновый ДВС, пару которому составит электромотор и небольшая тяговая батарея, позволяющая проезжать только на электротяге до 100 километров.

Презентация нового поколения Hyundai Creta должна состояться ориентировочно в 2026-2027 годах. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Isuzu показал новый тяжелый грузовик с многотопливным двигателем

Известный в России кроссовер Kia вот-вот станет «злее»...

Самый маленький автомобиль в мире, прославившийся благодаря Top...

В Россию завезли вместительный японский семейный автомобиль «без...

Новый монстр-внедорожник Audi Quattro покусится на «Гелендваген» и...

Suzuki возобновит продажи вызвавшего ажиотажный спрос 5-дверного Jimny...

Грозный соперник Toyota Alphard представлен официально

Одна известная автомобильная компания доминирует в рейтинге наиболее...

Самым прибыльным брендом премиум-автомобилей является не Porsche и...

Новая Mazda3 может удивить сходством с кроссовером CX-5

Новое футуристичное кросс-купе Renault из Кореи показали на...

В кортеже Дональда Трампа в Японии заметили самую...

Новый Nissan Elgrand готовится бросить перчатку королю минивэнов...

Как машина, которую не мыли с 1977 года,...

Honda готовит самый недорогой компактный кроссовер на платформе...

Mazda выпустит роторный спорткар, который называют новым RX-7

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+