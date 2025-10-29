Hyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и бензиново-электрической тягой

Один из лидеров сегмента компактных моделей Hyundai – кроссовер Creta – готовится к плановому переходу в третью по счету генерацию. Модернизация обещает для этого SUV-бестселлера комплексные изменения в дизайне и значительные улучшения характеристик.

В настоящее время «Крета» третьего поколения указывается в заводских документах как модель с индексом SX3. Машина должна обзавестись совершенно новой внешностью, навеянной последними проектами Hyundai, в том числе субкомпактным кроссовером Venue, недавно сменившим поколение.

У этой модели «свежая» Creta может унаследовать угловатую внешность с широкой прямоугольной радиаторной решеткой и необычный рисунок светодиодных ДХО, обрамляющих переднюю часть кузова.

Hyundai Creta актуального поколения

Салон кроссовера также будет переработан и, скорее всего, получит новое рулевое колесо без шильдика «Hyundai», изогнутые экраны мультимедийной системы и виртуальной панели приборов, которые останутся под одним стеклом, а также новые материалы отделки и широкий список дополнительных опций.

Технические изменения в следующем поколении Creta пока неизвестны, но, по слухам, машина будет продаваться сразу в четырех вариантах: с двумя бензиновыми двигателями, одним дизельным и одним мощным гибридным силовым агрегатом.

Интерьер нового поколения кроссовера Hyundai Venue

Последним может оказаться проверенный временем 1,5-литровый бензиновый ДВС, пару которому составит электромотор и небольшая тяговая батарея, позволяющая проезжать только на электротяге до 100 километров.

Презентация нового поколения Hyundai Creta должна состояться ориентировочно в 2026-2027 годах.