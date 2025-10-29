Hyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и бензиново-электрической тягой

Один из лидеров сегмента компактных моделей Hyundai – кроссовер Creta – готовится к плановому переходу в третью по счету генерацию. Модернизация обещает для этого SUV-бестселлера комплексные изменения в дизайне и значительные улучшения характеристик.
В настоящее время «Крета» третьего поколения указывается в заводских документах как модель с индексом SX3. Машина должна обзавестись совершенно новой внешностью, навеянной последними проектами Hyundai, в том числе субкомпактным кроссовером Venue, недавно сменившим поколение.
У этой модели «свежая» Creta может унаследовать угловатую внешность с широкой прямоугольной радиаторной решеткой и необычный рисунок светодиодных ДХО, обрамляющих переднюю часть кузова.
Салон кроссовера также будет переработан и, скорее всего, получит новое рулевое колесо без шильдика «Hyundai», изогнутые экраны мультимедийной системы и виртуальной панели приборов, которые останутся под одним стеклом, а также новые материалы отделки и широкий список дополнительных опций.
Технические изменения в следующем поколении Creta пока неизвестны, но, по слухам, машина будет продаваться сразу в четырех вариантах: с двумя бензиновыми двигателями, одним дизельным и одним мощным гибридным силовым агрегатом.
Последним может оказаться проверенный временем 1,5-литровый бензиновый ДВС, пару которому составит электромотор и небольшая тяговая батарея, позволяющая проезжать только на электротяге до 100 километров.
Презентация нового поколения Hyundai Creta должна состояться ориентировочно в 2026-2027 годах.