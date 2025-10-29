Грозный соперник Toyota Alphard представлен официально

Компания Nissan представила на автосалоне в Токио совершенно новый Elgrand. Машина нового поколения удивила дизайном экстерьера и интерьера, а также новейшей гибридной силовой установкой и усовершенствованной системой полного привода.

Реформенный японский вэн разрабатывался с оглядкой на концепцию «поезда на магнитной подвеске» и сочетает в себе новейший язык дизайна Nissan, который ранее применялся при создании моделей Note и Ariya.

Nissan Elgrand нового поколения

Автомобилю досталась решетка радиатора с точечно-матричным узором, горизонтальная световая полоса ДХО, новые фары, а также необычные задние фонари, перекликающиеся с оформлением передней части кузова.

Nissan Elgrand нового поколения

Дополняют образ машины новейшие 18-дюймовые аэродинамичные колеса.

Интерьер нового Elgrand спроектировали таким образом, чтобы создать внутри VIP-зону отдыха. Салон машины отделали кожей TailorFit и розовым деревом, а также украсили дверные панели и сиденья стеганым узором.

Интерьер Nissan Elgrand нового поколения

Автомобиль приобрел технологичную переднюю панель с двумя 14,3-дюймовыми дисплеями (один отвечает за комбинацию приборов, а второй за мультимедийную систему).

Интерьер был скроен таким образом, чтобы умещать внутри до семи человек, а также предлагать для них фирменные сиденья с функцией невесомости.

Интерьер Nissan Elgrand нового поколения

Дополнительное оснащение машины включило в себя акустическую систему фирмы Bose и 64-цветную подсветку салона.

Что касается силовой установки, Nissan утверждает, что продавать следующий Elgrand собираются с новейшим гибридом e-Power. Производительность системы пока не раскрывается, но известно, что ей предстоит работать с модернизированной технологией полного привода e-4orce и системой активной динамической подвески.

Официальный старт продаж нового Nissan Elgrand намечен на лето 2026 года. Машина будет конкурировать за покупателей с Toyota Alphard.