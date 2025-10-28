Самым прибыльным брендом премиум-автомобилей является не Porsche и даже не BMW

ДомойАвтоновости сегодняСамым прибыльным брендом премиум-автомобилей является не Porsche и даже не BMW

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
ferrari purosangue rossa 4 1

С момента появления электромобилей на мировом авторынке мировая автомобильная промышленность пережила радикальные изменения. Многим крупным брендам пришлось спешно пересматривать свои продуктовые модели. И наиболее ярко это проявилось в сегменте премиум-машин. 

В то время как многие роскошные марки борются с падением спроса и рентабельности, одна компания продолжает затмевать остальных: Ferrari.

Согласно официальной статистике, 2024-й год стал рекордным для автопроизводителя из Маранелло. При рентабельности в 28,3% компания получила среднюю прибыль в размере 136 тысяч 671 доллар с каждого реализованного автомобиля (+11 миллионов рублей). 

Копия laferrari 1
Ferrari LaFerrari

Для сравнения, идущая на втором месте по этому показателю Porsche снизила рентабельность с 18% до 14,1% при средней прибыли всего в 20 тысяч долларов с каждой машины (+1,6-миллиона рублей).

Дела BMW оказались еще хуже. Операционная рентабельность баварского бренда упала до 6,3%, что на 37% меньше, чем годом ранее. Средняя прибыль с каждого реализованного авто составила 7 тысяч 304 доллара (562 тысячи рублей).

1714631422945 2024 Ferrari SF 90 Spider 0001 DSC 03656 Enhanced NR Recovered copy 533af4ef69 1
Ferrari SF90 Spider

Почему Ferrari оказалась настолько успешной? Эксперты связывают отличные результаты итальянской марки с точки зрения рентабельности с низким объемом производства и высоким спросом на ее машины. Компания выпускает в год примерно 13-14 тысяч единиц, что позволяет ей продавать каждый автомобиль по завышенной цене. 

Кроме того, Ferrari относится к брендам, которые редко делают скидки. Причем даже тем, кто тесно связан с маркой. 

Экс-пилот «Скудерии» Карлос Сайнс в Формуле-1 рассказывал, что Ferrari не предоставляет скидки даже своим гонщикам.

Фото:Ferrari

