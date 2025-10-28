Новая Mazda3 может удивить сходством с кроссовером CX-5

ДомойАвтоновости сегодняНовая Mazda3 может удивить сходством с кроссовером CX-5

Текст: Ростислав Архипов
the mazda3 finally gets a refresh albeit only digitally 5 1

Не так давно самый продаваемый кроссовер Mazda, продающийся под именем.   CX-5, перебрался в новое поколение, пережив точечные изменения во внешности. А теперь через аналогичные трансформации должны пройти его родственники по модельному ряду в легковых кузовах.

Одна из них – Mazda3. На прошлой неделе в интернете появились неофициальные рендеры обновленного седана, а теперь подоспели изображения «трешки» в кузове хэтчбек, которую перелицевали по схеме CX-5.

the mazda3 finally gets a refresh albeit only digitally 2 1
Рендер обновленной Mazda3

В проекте новой Mazda3 дизайнеры «Digimods Design» задействовали крупную решетку радиатора, срисованную с кроссовера, а также его раскосые фары со ступенчатыми бумерангообразными дневными ходовыми огнями.

Пятидверная «тройка» получила аналогичные бамперы, что и в случае с CX-5, а также такие же узкие и вытянутые в сторону друг друга задние фонари.  

the mazda3 finally gets a refresh albeit only digitally 3 1
Рендер обновленной Mazda3

Агрегатные перемены в случае с Mazda3 если и будут, то, скорее всего, произойдут заметно позже ее запланированного обновления. Сейчас инженеры из Хиросимы заканчивают работы над подзаряжаемой гибридной силовой установкой, которая станет первой в истории марки, созданной самостоятельно.

Двигатель носит имя Skyactiv-Z и должен сначала дебютировать в новом CX-5 (через несколько лет), а затем стать доступным для других моделей этого японского автопроизводителя.

Фото:Digimods Design

