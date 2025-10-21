Новая Mazda3 показана неофициально

ДомойАвтоновости сегодняНовая Mazda3 показана неофициально

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2027 mazda3 sedan gets much needed refresh inside and outside though only in fantasy land 3 1

Действующая генерация Mazda3 дебютировала шесть лет назад и с тех пор практически не менялась. В ближайшее время автомобиль, который сейчас продают как в варианте седан, так и хэтчбек, должен пережить определенное обновление. 

Как может поменяться внешне эта доступная модель «Мазды» на днях предсказал цифровой художник «AutoYa». Дизайнер выложил в Сеть серию спекулятивных рендеров, основываясь на внешности современных автомобилей концерна из Хиросимы.

Автор изображений полагает, что новая «тройка» примерит более брутальный дизайн в сравнении с предшественницей.

2027 mazda3 sedan gets much needed refresh inside and outside though only in fantasy land 7 1
Новая Mazda3 на спекулятивном рендере

Автомобиль может обзавестись раскосыми узкими фарами, широкой решеткой радиатора, полувертикальными росчерками дневных ходовых огней в массивном бампере, а также задними фонарями в стиле свежего кроссовера СX-5.

2027 mazda3 sedan gets much needed refresh inside and outside though only in fantasy land 11 1
Новая Mazda3 на спекулятивном рендере

Перемены внутри машины могут включить появление у нее нового рулевого колеса, планшетного дисплея мультимедийной системы, а также селектора трансмиссии в форме шайбы и двух подстаканников на центральном тоннеле. 

2027 mazda3 sedan gets much needed refresh inside and outside though only in fantasy land 5 1
Слева – рендер интерьера новой Mazda3, справа – актуальной

Технически новая Mazda 3 если и изменится, то вряд ли кардинальным образом. Список ее двигателей может включить в себя прежние ДВС Skyactiv-G, а в будущем обзавестись новейшим подключаемым гибридом Skyactiv-Z, который сейчас находится в разработке и будет готов ближе к 2027 году. 

Точные сроки модернизации Mazda3 пока не раскрываются. 

Фото:AutoYa

