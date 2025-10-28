Новый Nissan Elgrand готовится бросить перчатку королю минивэнов Toyota Alphard

Компания Nissan раскрыла подробности о своей экспозиции для грядущего автошоу JMS-2025, которое откроется 29 октября в Токио. Одной из важных премьер этого автопроизводителя станет минивэн Elgrand нового поколения.

Первая генерация этой модели появилась на свет в мае 1997 года, зарекомендовав себя как роскошный и мощный минивэн премиального класса. Текущее поколение Elgrand дебютировало в 2010-м году и продолжает продаваться по сегодняшний день. Машина сильно устарела в сравнении с конкурентами, одним из которых является бестселлер Toyota Alphard.

Как пишут японские СМИ, на выставке Japan Mobility Show может состояться премьера нового Elgrand, правда пока непонятно речь идет о серийной модели или концептуальной.

Рендер нового Nissan Elgrand

Ожидается, что минивэн переживет кардинальную внешнюю и внутреннюю переделку. В экстерьере могут применить совершенно новые решения Nissan вроде пиксельной решетки радиатора и аналогичных по рисунку светодиодных фар, острых линий кузова, широкого остекления и скрытых ручек дверей.

Перемены внутри, скорее всего, включат в себя появление более дорогих материалов отделки и, возможно, двух объемных тачскрина, отвечающих за отображение информации приборов и интерфейса мультимедийной системы.

Силовая установка e-Power 3 поколения

Под капотом свежего Elgrand должен разместиться гибрид e-Power 3 поколения. Согласно ранее заявленным характеристикам, силовая установка будет основываться на 1,5-литровом бензиновом турбомоторе. Ее максимальная отдача пока неизвестна.

Ожидается, что новый Nissan Elgrand будет стоить дороже Serena e-Power, за которую сейчас в Японии просят от 4 миллионов иен (2,1-миллиона рублей).