ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Elgrand готовится бросить перчатку королю минивэнов Toyota Alphard

Новый Nissan Elgrand готовится бросить перчатку королю минивэнов Toyota Alphard

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия next elgrand front q 1747279925 1

Компания Nissan раскрыла подробности о своей экспозиции для грядущего автошоу JMS-2025, которое откроется 29 октября в Токио. Одной из важных премьер этого автопроизводителя станет минивэн Elgrand нового поколения. 

Первая генерация этой модели появилась на свет в мае 1997 года, зарекомендовав себя как роскошный и мощный минивэн премиального класса. Текущее поколение Elgrand дебютировало в 2010-м году и продолжает продаваться по сегодняшний день. Машина сильно устарела в сравнении с конкурентами, одним из которых является бестселлер Toyota Alphard.

Как пишут японские СМИ, на выставке Japan Mobility Show может состояться премьера нового Elgrand, правда пока непонятно речь идет о серийной модели или концептуальной. 

Копия next elgrand rear q 1747279925 1
Рендер нового Nissan Elgrand

Ожидается, что минивэн переживет кардинальную внешнюю и внутреннюю переделку. В экстерьере могут применить совершенно новые решения Nissan вроде пиксельной решетки радиатора и аналогичных по рисунку светодиодных фар, острых линий кузова, широкого остекления и скрытых ручек дверей.

Перемены внутри, скорее всего, включат в себя появление более дорогих материалов отделки и, возможно, двух объемных тачскрина, отвечающих за отображение информации приборов и интерфейса мультимедийной системы.

new e power 5in1 tech image1
Силовая установка e-Power 3 поколения

Под капотом свежего Elgrand должен разместиться гибрид e-Power 3 поколения. Согласно ранее заявленным характеристикам, силовая установка будет основываться на 1,5-литровом бензиновом турбомоторе. Ее максимальная отдача пока неизвестна.

Ожидается, что новый Nissan Elgrand будет стоить дороже Serena e-Power, за которую сейчас в Японии просят от 4 миллионов иен (2,1-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Andrew Guerrero

Читайте также:

Последние новости:

Новая Mazda3 может удивить сходством с кроссовером CX-5

Новое футуристичное кросс-купе Renault из Кореи показали на...

В кортеже Дональда Трампа в Японии заметили самую...

Как машина, которую не мыли с 1977 года,...

Honda готовит самый недорогой компактный кроссовер на платформе...

Mazda выпустит роторный спорткар, который называют новым RX-7

Рестайлинг Peugeot 408 принесет ему «злую» внешность

5-метровый кроссовер Kia показал себя в свежем поколении:...

В Россию вернулся самый известный гибрид на планете

Недорогой оппонент Toyota RAV4 из Кореи показан в...

Mercedes-Benz S-Class не узнают в новом поколении

Новый маленький минивэн Nissan дешевле 600 тысяч рублей...

Toyota возвращает Celica на волне хайпа нового Honda...

Показан трехдверный Toyota Land Cruiser FJ, который хотели...

Необычного сменщика Toyota Town Ace вот-вот запустят в...

Новая Toyota GR Corolla показана на первых спекулятивных...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+