5-метровый кроссовер Kia показал себя в свежем поколении: пока неофициально

Текст: Ростислав Архипов
second gen 2027 kia telluride cuv gets rendered based on the first official teaser images 11 1

В начале этого года Hyundai начал продажи второй генерации большого кроссовера Palisade, а теперь пришел черед сменить поколение его собрату от Kia. Машина, носящая имя Telluride, является прерогативой в первую очередь североамериканского авторынка, где с 2019 года носит статус флагмана корейской марки. 

В ближайшее время автомобиль переживет кардинальную модернизацию, намеки на которую появились еще несколько дней назад с выходом первых официальных тизеров. 

киа теллурайд новый
Официальные тизеры нового Kia Telluride

Воспользовавшись этими изображениями и шпионскими снимками дизайнеры студии «AutoYa» показали, каким может оказаться экстерьер и интерьер совершенно нового Telluride.

second gen 2027 kia telluride cuv gets rendered based on the first official teaser images 9 1
Рендер нового Kia Telluride

Ожидается, что в свежем варианте этот кроссовер Kia, длина которого превышает отметку в 5-метров, сохранит вертикальную светотехнику, но сами блоки увеличатся в размерах и поменяют внутреннюю графику. Решетка радиатора станет крупнее, а в боковинах кузова разместятся скрытые дверные ручки.

second gen 2027 kia telluride cuv gets rendered based on the first official teaser images 8 1
Рендер нового Kia Telluride

Не менее серьезные пертурбации ждут салон машины, где ожидается появление сдвоенного дисплея виртуальной приборной панели и мультимедийной системы.

Переделке также подвергнется все «торпедо» вседорожника, дверные карты, сиденья и центральный тоннель, где крупный рычаг будет заменен на компактный электронный селектор трансмиссии.

second gen 2027 kia telluride cuv gets rendered based on the first official teaser images 15 1
Рендер интерьера нового Kia Telluride

О том, какая «начинка» будет использоваться под капотом машины, пока информации нет, но, скорее всего, она будет унаследована у родственного Hyundai Palisade второго поколения. 

Если эта информация подтвердится, то приводить в движение самый крупный на сегодняшний день кроссовер Kia будет 3,5-литровый атмосферный двигатель V6, развивающий чуть менее 300 лошадиных сил.

Ассистировать ему, скорее всего, предстоит 8-скоростной автоматической коробке передач. Не исключен вариант с гибридной системой мощностью 334 лошадиные силы. Во всех вариантах кроссовер будет комплектоваться системой полного привода.

Премьеру машины ждут в ноябре этого года.

Фото:AutoYa.info

