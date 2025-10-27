ДомойАвтоновости сегодняНовый маленький минивэн Nissan дешевле 600 тысяч рублей появится в 2026 году

Новый маленький минивэн Nissan дешевле 600 тысяч рублей появится в 2026 году

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
20250326025035 Nissan Compact SUV Web 1

Несмотря на финансовые проблемы Nissan активно внедряет в свою модельную линейку новый модели. Недавно на тестах был замечен некий субкомпактный минивэн, который будет иметь длину менее 4-метров и станет результатом сотрудничества с компанией Renault.

Премьера машины запланирована на следующий год. А пока известно лишь то, что автомобиль будет представлять собой брата-близнеца модели Renault Triber. Японской новинке предстоит отличиться от родственника совершенно другим внешним дизайном, но при этом повторить клона с точки зрения технической части и интерьера.

251027 29873 90 KigDf 1
Новый маленький минивэн Nissan в тестовой версии

Ожидается, что новый минивэн Nissan будет напрямую следовать внутренней компоновке соплатформенного Renault Triber и получит такие же 7-дюймовые цифровые приборы и 8-дюймовый экран мультимедийной системы, а также будет иметь семь посадочных мест, скомпонованных по схеме 2+3+2.

Опираться машине предстоит на механическую сторону модели Renault. У нее новинка Nissan должна унаследовать литровый атмосферный бензиновый двигатель, сочетающийся с 5-скоростной «механикой» или 5-диапазонным «автоматом». 

251027 29873 92 EViP1 1
Renault Triber

Альтернативным вариантом для этой модели может стать литровый турбомотор, который получит улучшенные характеристики и сниженные показатели расхода топлива.

Выход пока безымянного минивэна Nissan в продажу намечен на следующий год. За автомобиль будут просить примерно столько же, сколько за соплатформенный Renault Triber – от 630 тысяч индийских рупий или 566 тысяч рублей.

Фото:Nissan, Renault, соцсети

