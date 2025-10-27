Toyota возвращает Celica на волне хайпа нового Honda Prelude

ДомойАвтоновости сегодняToyota возвращает Celica на волне хайпа нового Honda Prelude

Недавно Honda начала продажи возрожденного спортивного купе Prelude, который несмотря на критику за свою вялую динамику пребывает на волне интереса со стороны покупателей. В Toyota наблюдают эту картину и начинают торопиться со своим новым спортивным автомобилем, которому хотят присвоить имя Celica.

Как пишут японские СМИ, возвращение Toyota Celica запланировано на 2028 год, но премьера этой модели может состояться даже немного раньше. 

Toyota Celica нового поколения (неофициальный рендер)

Подтвержденных подробностей о новой «Селике» пока нет. Это может быть как автомобиль, использующий концепцию Honda Prelude нового поколения, так и совершенно новый спорткар. 

По одной из версий, возрождение Celica будет реализовано в виде 2-местного спортивного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания без какого-либо электрического довеска.

Toyota Celica нового поколения (неофициальный рендер)

Приводить в движение это спорткупе, по слухам, будет высокопроизводительный турбомотор G20E. Этот двигатель предложат в двух вариантах: с рабочим объемом в полтора и два литра. Его максимальная отдача в зависимости от размеров турбины будет варьироваться от 450 до 600 лошадиных сил и даже выше. 

Премьера концептуальной версии новой Toyota Celica может состояться уже через несколько дней на автомобильной выставке JMS-2025 в Токио.

Фото:BestCarWeb

