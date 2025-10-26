Необычного сменщика Toyota Town Ace вот-вот запустят в серийное производство

ДомойАвтоновости сегодняНеобычного сменщика Toyota Town Ace вот-вот запустят в серийное производство

Toyota анонсировала линейку новых автомобилей, которые будут представлены на ближайшем Токийском автосалоне 2025 года. Среди них значится многоцелевой концепт-кар Kayoibako, который на этот раз должен примерить товарный вид. 

В преддверии премьеры «Тойота» показала машину на нескольких тизерах, намекнув на то, что этой модели предстоит стать преемником популярного компактного минивэна Town Ace.

Концепт-кар Toyota Kayoibako

Новый многофункциональный вэн Toyota, созданный как для пассажирских перевозок, так и коммерческих целей, был впервые показан в виде шоу-кара в 2023 году. Габариты кузова машины составляли без малого 4-метра в длину и по 1,8-метра в ширину и высоту соответственно.

Колесная база была равна 2,8-метрам, а квадратная форма обеспечивала максимальный объем внутреннего пространства при небольших размерах.

Главной особенностью прототипа Kayoibako стал его вместительный задний отсек, который можно было адаптировать под различные нужды. 

Тизеры серийной версии концепта Toyota Kayoibako

Судя по первым тизерам, в серийной версии минивэн получит переработанную переднюю часть кузова с более наклоненными стойками и удлиненным капотом. По обеим сторонам переднего бампера разместятся матричные светодиодные дневные ходовые огни, а наружные зеркала в виде камер будут заменены традиционными.

Ожидается, что помимо коммерческой версии у товарного образца модели Kayoibako будет также пассажирский вариант. 

Что касается названия, то, скорее всего, Toyota выберет индекс bB, который является намеком на то, что машине предстоит оказаться полноценным электромобилем. 

Фото:Toyota

