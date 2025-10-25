ДомойАвтоновости сегодняНовая «Годзилла» от Nissan переберется на альтернативную тягу

Новая «Годзилла» от Nissan переберется на альтернативную тягу

Текст: Михаил Романченко
В 2023 году Nissan провел финальную модернизацию своего популярного спортивного автомобиля GT-R (R35).

Спорткар, который получил прозвище «Годзилла», в скором времени может подвергнуться полному пересмотру. Причем как внешне, так и технически.

Новые сведения, опубликованные в японских СМИ, говорят о том, что снятый с конвейера в августе 2025 года Nissan GT-R вернется в поколении R36. Причем для него уже определены сроки запуска – 2028-й год.

Неофициальный рендер нового Nissan GT-R

В свежей генерации «Годзилла» может попрощаться с двигателем внутреннего сгорания и перебраться полностью на электротягу. Кроме того, не исключен вариант, что машину предложат в виде высокопроизводительного гибрида на фоне падения спроса на чистые «электрички».

Ранее руководство Nissan обещало сделать следующий GT-R одним из самых быстрых автомобилей на планете на гоночном треке. Специально для этого перед запуском машины в продажу ей предстоит пройти через серию жестких испытаний на автодроме Нюрбургринг (Северная петля) в Германии. 

Каких мощностных и динамических показателей можно ждать от нового GT-R пока неизвестно. Более-менее правдоподобные подробности об этом проекте появятся только ближе к его реализации, то есть не раньше середины 2026 – конца 2027 года.

Фото:BestCarWeb

