Новое поколение бестселлера Sandero Stepway разжилось свежими подробностями

Недавно компания Dacia (суббренд Renault) провела рестайлинг моделей Sandero и Sandero Stepway. Это последняя модернизация этих автомобилей перед их плановой сменой генерации, намеченной на 2028 год.

В интернет были выложены первые рендеры, демонстрирующие потенциальный дизайн следующего Sandero Stepway. Судя по ним, по сравнению с недавним рестайлингом свежий кросс-хэтчбек будет выглядеть немного современнее, чем его предшественник.

Реформенному «Сандеро Степвей» может достаться модернизированная передняя часть кузова с новыми фарами и узкими дневными ходовыми огнями, черная нижняя решетка радиатора и компактные вертикальные воздухозаборники.

Dacia Sandero нового поколения (неофициальный рендер)

Боковины должны получить более рельефные формы и лишиться пластиковой защиты на дверях, место которой займут более компактные вставки на порогах.

Как бы не выглядел следующий Sandero Stepway, ожидается, что он будет оснащаться теми же моторами, что и актуальная модель. Это означает, что в базе покупателям можно будет рассчитывать на литровый турбомотор TCe мощностью 110 лошадиных сил, а в более дорогих исполнениях на 1,2-литровый ДВС на 120 «сил».

Кроме того, для машины могут предложить гибридную силовую установку на 155 л.с., которая должна включить в себя 1,8-литровый атмосферный ДВС, электрический мотор и компактный аккумулятор на 1,4 кВт/ч.