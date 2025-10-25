ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение бестселлера Sandero Stepway разжилось свежими подробностями

Новое поколение бестселлера Sandero Stepway разжилось свежими подробностями

Текст: Ростислав Архипов
Недавно компания Dacia (суббренд Renault) провела рестайлинг моделей Sandero и Sandero Stepway. Это последняя модернизация этих автомобилей перед их плановой сменой генерации, намеченной на 2028 год. 

В интернет были выложены первые рендеры, демонстрирующие потенциальный дизайн следующего Sandero Stepway. Судя по ним, по сравнению с недавним рестайлингом свежий кросс-хэтчбек будет выглядеть немного современнее, чем его предшественник.

Реформенному «Сандеро Степвей» может достаться модернизированная передняя часть кузова с новыми фарами и узкими дневными ходовыми огнями, черная нижняя решетка радиатора и компактные вертикальные воздухозаборники. 

Dacia Sandero нового поколения (неофициальный рендер)

Боковины должны получить более рельефные формы и лишиться пластиковой защиты на дверях, место которой займут более компактные вставки на порогах.

Как бы не выглядел следующий Sandero Stepway, ожидается, что он будет оснащаться теми же моторами, что и актуальная модель. Это означает, что в базе покупателям можно будет рассчитывать на литровый турбомотор TCe мощностью 110 лошадиных сил, а в более дорогих исполнениях на 1,2-литровый ДВС на 120 «сил».

Кроме того, для машины могут предложить гибридную силовую установку на 155 л.с., которая должна включить в себя 1,8-литровый атмосферный ДВС, электрический мотор и компактный аккумулятор на 1,4 кВт/ч. 

Фото:Motor.es

