ДомойАвтоновости сегодняРаскрыты возможные сроки перезапуска культового спорткара Honda NSX

Раскрыты возможные сроки перезапуска культового спорткара Honda NSX

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
60 s meisya 24 2

Honda планирует возрождение своего знаменитого спорткара NSX. С такой информацией выходят с начала этого года авторитетные автомобильные журналы в Японии. 

Слухи о намерениях «Хонды» вернуть в строй автомобиль, первое поколение которого выделялось полностью алюминиевым кузовом, заставившим компанию открыть специальный завод, ходят уже давно, но никаких сроков реализации проекта до сегодняшнего дня известно не было.

Производство первой генерации машины прекратили в 2005 году, а в 2016-м выпуск автомобиля был возобновлен, но не надолго. В 2022-м году NSX снова покинул конвейер и теперь может вернуться ближе к концу нынешнего десятилетия.

10 s JMS2025 yosou 27 1 1
Honda NSX нового поколения (неофициальный рендер)

По информации журнала «BestCarWeb», премьера нового Honda NSX запланирована на 2028 год. Автомобиль вернется в строй как суперспортивное электрическое купе, оснащенное твердотельным аккумулятором с возможностью очень быстрой зарядки и большим запасом хода.

Новинка «Хонды» может получить футуристичную внешность с широким кузовом и «дутыми» крыльями, а также сложную по форме светодиодную оптику и множество активных аэродинамических элементов.

Снимок экрана 2025 10 12 в 09.23.13 1
Honda NSX нового поколения (неофициальный рендер)

Техническая сторона этой модели пока не раскрывается, но, скорее всего, машину предложат с несколькими электрическими силовыми установками. Их максимальная отдача может достигнуть отметки в 1000 л.с.

С началом продаж новый Honda NSX навяжет конкуренцию другим автомобилям этого сегмента, которые также только готовятся к премьере: Nissan GT-R нового поколения и Lexus LFR.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Преемник культового мини-внедорожника Mitsubishi снова в повестке

Лучшему автомобилю Японии добавили ретро-стиля

Новый Nissan на замену Renault Duster готовится к...

Новый нетривиальный кроссовер Honda показан в виртуальном виде

Suzuki хочет выпустить новый маленький кроссовер Y43 для...

Новый спортивный автомобиль Subaru уже не за горами

Audi Q7 третьего поколения удивит эффектной внешностью

У машин только трех автомобильных марок есть шанс...

Полностью электрический минивэн Sharp от производителя микроволновок появится...

«АвтоВАЗ» скоро выпустит семейную Lada на 7 мест,...

У Toyota скоро появится два новых электрических «вседорожника»

Единственный в своем роде пикап Mercedes оценили в...

Редкий экс-военный внедорожник Land Rover 101 Forward Control...

Самые неломающиеся компактные кроссоверы делает не Toyota и...

Новый Audi A2 впервые показался на реалистичных изображениях

Свежий рамный внедорожник Kia обрел армейскую версию

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+