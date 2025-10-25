Раскрыты возможные сроки перезапуска культового спорткара Honda NSX

Honda планирует возрождение своего знаменитого спорткара NSX. С такой информацией выходят с начала этого года авторитетные автомобильные журналы в Японии.

Слухи о намерениях «Хонды» вернуть в строй автомобиль, первое поколение которого выделялось полностью алюминиевым кузовом, заставившим компанию открыть специальный завод, ходят уже давно, но никаких сроков реализации проекта до сегодняшнего дня известно не было.

Производство первой генерации машины прекратили в 2005 году, а в 2016-м выпуск автомобиля был возобновлен, но не надолго. В 2022-м году NSX снова покинул конвейер и теперь может вернуться ближе к концу нынешнего десятилетия.

Honda NSX нового поколения (неофициальный рендер)

По информации журнала «BestCarWeb», премьера нового Honda NSX запланирована на 2028 год. Автомобиль вернется в строй как суперспортивное электрическое купе, оснащенное твердотельным аккумулятором с возможностью очень быстрой зарядки и большим запасом хода.

Новинка «Хонды» может получить футуристичную внешность с широким кузовом и «дутыми» крыльями, а также сложную по форме светодиодную оптику и множество активных аэродинамических элементов.

Honda NSX нового поколения (неофициальный рендер)

Техническая сторона этой модели пока не раскрывается, но, скорее всего, машину предложат с несколькими электрическими силовыми установками. Их максимальная отдача может достигнуть отметки в 1000 л.с.

С началом продаж новый Honda NSX навяжет конкуренцию другим автомобилям этого сегмента, которые также только готовятся к премьере: Nissan GT-R нового поколения и Lexus LFR.