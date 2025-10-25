ДомойАвтоновости сегодняЛучшему автомобилю Японии добавили ретро-стиля

Лучшему автомобилю Японии добавили ретро-стиля

Текст: Алексей Шмидт
Прошлым летом Honda начала продажи нового поколения минивэна Freed, который спустя всего полгода был удостоен звания «Автомобиля года в Японии». На днях тюнинг-ателье DAMD, специализирующееся на модернизации и доработке машин японских марок, объявило о выпуске комплекта переделки внешности для Freed, придающего этой модели ретро-стиль.

Freed – это семиместный минивэн «Хонды», продающийся в двух вариантах кузова: стандартным Air и «кроссоверным» Crosstar.

Боди-кит переосмысливает классический стиль минивэнов 1980-х и середины 1990-х годов, а также носит имя Isolator.

В комплект входит переработанная черная решетка радиатора с жалюзи, круглые фары, желтые указатели поворота и массивный передний бампер.

На боковины кузова машины предусмотрены наклейки под состаренное дерево, добавляющие проекту нотки винтажности.

Кроме того, DAMD предлагает для Freed 16-дюймовые темные колесные диски с металлическим ободом и корзину для хранения на крыше, которая не только дополняет ретро-стиль, но и увеличивает грузоподъемность автомобиля.

Полноценная премьера комплекта доработок для Honda Freed, названного Isolator, состоится на автосалоне в Токио в январе 2026 года.

Фото:DAMD

