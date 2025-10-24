Новый Nissan на замену Renault Duster готовится к живому дебюту

Долгое ожидание новой бюджетной SUV-модели Nissan подходит к концу. Японский автопроизводитель анонсировал новый вседорожник, который построят на той же платформе, что и Renault Duster. Для машины уже определили имя и готовятся к ее «живому» дебюту.

Ранее Nissan выложил первые фотографии своего нового кроссовера, который назовут Tekton (в переводе с греческого «мастер»). В дизайне машины прослеживаются визуальные решения, которые использует флагманский внедорожник Patrol, в том числе аналогичные фары.

Nissan Tekton

Несмотря на механическое родство с Renault Duster (машина спроектирована на платформе CMF-B), новинка «Ниссан» не похожа на своего собрата внешне от слова совсем.

У автомобиля будут не только другие боковины, но и собственная корма с большим П-образным фонарем и названием модели, нанесенным на нижнюю часть двери багажника.

Техническая сторона проекта сейчас находится за занавесой тайны, но, скорее всего, кроссоверу будут положены те же моторы, что и третьей генерации Duster.

Nissan Tekton

Выпуск автомобиля будет налажен на совместном заводе Renault и Nissan в Индии, а полноценная «живая» премьера кроссовера состоится в 2026 году. Тогда же стартуют его продажи.