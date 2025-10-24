Новый нетривиальный кроссовер Honda показан в виртуальном виде

Летом 2024 года Honda подала заявку на загадочный автомобиль, который по очертаниям кузова имитировал угловатый вседорожник Element, снятый с конвейера в 2011 году. Все это породило слухи о возможном скором возрождении этой нетривиальной модели японского автопроизводителя.

Патент Honda на новый кроссовер (возможно, возрожденный Element)

Отсылкой в патентах к «Элементу» оказались его необычные двухстворчатые боковые двери и оквадраченные формы кузова.

Недавно в интернет были выложены очередные спекулятивные рендеры свежего Element, на которых машина выделилась современной внешностью.

Рендер нового Honda Element

Автомобиль примерил прямоугольную радиаторную решетку с внутренним наполнением в виде крупных ячеек, большие фары необычной формы, черные бамперы, перетекающие в крылья и классические для этой модели 2-створчатые двери.

Еще машине на рендерах досталось заднее «сплошное» остекление, характерное для ее предшественника, и точно такой же высокий дорожный просвет, позволяющий при необходимости преодолевать легкое бездорожье.

Рендер нового Honda Element

Инсайдеры полагают, что в случае возрождения Honda Element может приобрести техническое наполнение модели CR-V. Машине достанется 1,5-литровый турбированный 4-цилиндровый мотор Honda, который выдает 190 лошадиных сил, но сочетаться ему, скорее всего, придется с более надежной трансмиссией, чем вариатор.

Кроме того, автомобиль вполне могли бы наделить даже 2-литровым гибридным двигателем, также заимствованным у CR-V. Его отдача, напомним, составляет 204 лошадиные силы, а крутящий момент равен 340 Нм.

Если проект получит «зеленый свет», то с выходом в продажу может навязать конкуренцию таким моделям в этом сегменте как: Subaru Forester Wilderness, Hyundai Tucson XRT и Ford Bronco Sport.