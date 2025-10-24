ДомойАвтоновости сегодняНовый спортивный автомобиль Subaru уже не за горами

Новый спортивный автомобиль Subaru уже не за горами

Текст: Алиса Шашкова
Компания Subaru объявила о том, что собирается представить на выставке Japan Mobility Show 2025, которая откроется для журналистов 29 октября в Токио, новый спортивный автомобиль с горизонтально-оппозитным двигателем и системой полного привода.

Машина получит имя Performance-B STI и отличится конструкцией, сочетающей в себе высокую производительность и практичность.

Тизер нового спортивного автомобиля Subaru

В проекте утверждается, что Subaru постарается гибко использовать такие активы как оппозитный турбомотор и симметичный полный привод, которые она совершенствовала на протяжении многих лет. 

Предвестником машины стало тизерное изображение, на котором виден капот с воздухозаборником и воздуховодами, спортивный бампер, фары, в стиле нового Subaru Forester, а также широкие колесные арки, красная «подводка» решетки радиатора и шильдик STi. Кузов автомобиля на тизере окрашен в легендарный цвет WR Blue.

Подробности о технической стороне автомобиля пока неизвестны. Более того, пока непонятно даже то, в каком типе кузова будет выполнена эта модель. Большинство журналистов из Японии склоняется к тому, что речь идет о высокопроизводительном хэтчбеке.

Что касается остальных премьер «Субару», намеченных на грядущий токийский автосалон, то среди них должны отметиться: японская версия модели Trail Seeker, а также прототипы Forester Wilderness и Outback Wilderness. 

Фото:Subaru

