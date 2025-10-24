ДомойАвтоновости сегодняAudi Q7 третьего поколения удивит эффектной внешностью

Audi Q7 третьего поколения удивит эффектной внешностью

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
New Audi Q7 preview😋audi audiq7 3

Кроссовер Audi Q7 дебютировал в 2005 году на выставке во Франкфурте (Германия). Автомобиль был построен с оглядкой на прототип Audi Pikes Peak Quattro образца 2003 года и разделил платформу с первыми генерациями моделей VW Touareg и Porsche Cayenne. 

С тех пор «паркетник» успел пройти через несколько модернизаций, а сейчас к выходу готовится его третье поколение.

Тестовые прототипы уже активно колесят по общественным дорогам Германии, но каждый раз кузова машин облачены в плотный камуфляж.

New Audi Q7 preview😋audi audiq7 1 1
Рендер третьего поколения Audi Q7

Раскрыть внешность таких автомобилей недавно взялся цифровой дизайнер с ником «Sugar_Design», избавивший новые Audi Q7 от маскировочной пленки с помощью компьютерной графики.

Автор рендеров полагает, что следующий «Ку седьмой» удивит более современной и эффектной внешностью, чем его предшественник. Автомобиль на спекулятивных изображениях примерил узкие светодиодные дневные ходовые огни и основные блоки фар, расположенные ниже в бампере.

New Audi Q7 preview😋audi audiq7 2 1
Рендер третьего поколения Audi Q7

Решетка радиатора сменила не только форму, но и внутренний рисунок, задние фонари получили Y-образный дизайн, а дверные ручки расположились на подоконной линии и реализованы в виде кнопок. 

Ожидается, что новый Audi Q7 будет построен на платформе PPC. Какими двигателями собираются оснащать машину пока неизвестно, но, скорее всего, в список моторов войдет гибрид на базе 3-литрового V6 мощностью около 360 лошадиных сил. Не исключена в том числе «заряженная» модификация (SQ7) с более производительной силовой установкой.

Презентация третьего поколения Audi Q7 запланирована на 2026 год.

Фото:Sugar Design

