«АвтоВАЗ» скоро выпустит семейную Lada на 7 мест, которой никогда не было

В истории «АвтоВАЗ» уже имелся семейный минивэн Lada «Надежда» (ВАЗ-2120). Машина была построена на базе «Нивы» и провалилась на рынке, из-за чего ее мелкосерийный выпуск был свернут спустя всего 8 лет с начала производства.

Второй попыткой «вазовцев» воскресить в своем модельном ряду этот сегмент стал универсал Lada Largus, появившийся в 2012 году и основанный на «реношной» платформе B0. Казалось, что этот проект «золотая жила», но после 2022 года с его реализацией и развитием из-за ухода Renault возникли проблемы.

Сейчас, по слухам, «АвтоВАЗ» завершает работы над еще одной попыткой выпуска 7-местной Lada, которая, по задумке автопроизводителя, будет более удачной, чем предыдущие.

Шоу-кар Lada B-Van (предвестник нового минивэна Lada)

Речь идет о семейной модели Lada, построенной на той же платформе, что и недавно представленный кроссовер Azimut (полностью российская архитектура B/C). Речь будет идти о полноценном минивэне, который по формату не должен пересекаться ни с Lada «Надежда», ни с «Ларгусом».

Продавать машину собираются как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. Ожидается, что автомобиль унаследует внешность кроссовера Azimut, а также его техническую «начинку». Привод машины, как и в случае с родственным «паркетником», у минивэна Lada будет только передним.

Интерьер кроссовера Lada Azimut

Список моторов автомобиля может включить в себя 1,6- и 1,8-литровые «атмосферники» мощностью 120-130 л.с., а в перечень трансмиссий войти шестиступенчатая «механика» или вариатор.

В перспективе новый минивэн Lada может обзавестись даже турбомотором, который сначала дебютирует в кроссовере Azimut.

Премьера серийного семейного автомобиля «АвтоВАЗа» должна состояться в середине следующего года. В продажу машина поступит примерно через полгода-год с момента своего дебюта.