ДомойАвтоновости сегодня«АвтоВАЗ» скоро выпустит семейную Lada на 7 мест, которой никогда не было

«АвтоВАЗ» скоро выпустит семейную Lada на 7 мест, которой никогда не было

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 10 24 в 09.27.40

В истории «АвтоВАЗ» уже имелся семейный минивэн Lada «Надежда» (ВАЗ-2120). Машина была построена на базе «Нивы» и провалилась на рынке, из-за чего ее мелкосерийный выпуск был свернут спустя всего 8 лет с начала производства. 

Второй попыткой «вазовцев» воскресить в своем модельном ряду этот сегмент стал универсал Lada Largus, появившийся в 2012 году и основанный на «реношной» платформе B0. Казалось, что этот проект «золотая жила», но после 2022 года с его реализацией и развитием из-за ухода Renault возникли проблемы.

Сейчас, по слухам, «АвтоВАЗ» завершает работы над еще одной попыткой выпуска 7-местной Lada, которая, по задумке автопроизводителя, будет более удачной, чем предыдущие. 

images
Шоу-кар Lada B-Van (предвестник нового минивэна Lada)

Речь идет о семейной модели Lada, построенной на той же платформе, что и недавно представленный кроссовер Azimut (полностью российская архитектура B/C). Речь будет идти о полноценном минивэне, который по формату не должен пересекаться ни с Lada «Надежда», ни с «Ларгусом». 

Продавать машину собираются как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. Ожидается, что автомобиль унаследует внешность кроссовера Azimut, а также его техническую «начинку». Привод машины, как и в случае с родственным «паркетником», у минивэна Lada будет только передним.

upload LADA Azimut interior 008 terra pic4 zoom 1500x1500 25408 1
Интерьер кроссовера Lada Azimut

Список моторов автомобиля может включить в себя 1,6- и 1,8-литровые «атмосферники» мощностью 120-130 л.с., а в перечень трансмиссий войти шестиступенчатая «механика» или вариатор.

В перспективе новый минивэн Lada может обзавестись даже турбомотором, который сначала дебютирует в кроссовере Azimut.

Премьера серийного семейного автомобиля «АвтоВАЗа» должна состояться в середине следующего года. В продажу машина поступит примерно через полгода-год с момента своего дебюта. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lada

Читайте также:

Последние новости:

Полностью электрический минивэн Sharp от производителя микроволновок появится...

У Toyota скоро появится два новых электрических «вседорожника»

Единственный в своем роде пикап Mercedes оценили в...

Редкий экс-военный внедорожник Land Rover 101 Forward Control...

Самые неломающиеся компактные кроссоверы делает не Toyota и...

Новый Audi A2 впервые показался на реалистичных изображениях

Свежий рамный внедорожник Kia обрел армейскую версию

Kia может ускорить рестайлинг рамного пикапа Tasman, сделав...

В Японии начали продавать новый «псевдоспортивный» компакт-кроссовер Honda...

Новое поколение быстрой версии самого популярного кроссовера Toyota...

Совершенно новый семимиместный кроссовер-минивэн Nissan готовится к релизу

Как может выглядеть новый BMW 3-Series Touring: он...

Peugeot 208 обещает кардинальные перемены в новом поколении

Самый большой и дорогой кроссовер Mazda показали на...

Ветеранский внедорожник Toyota пережил доработки от Modellista и...

Минивэн-долгожитель Mitsubishi Delica D:5 отмечает 18-летие со дня...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+