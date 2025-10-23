Редкий экс-военный внедорожник Land Rover 101 Forward Control продали по цене простых китайских кроссоверов

Культовый внедорожный грузовик Land Rover 101 Forward Control продали на аукционе за смешные по нынешним меркам деньги.
В период с 1972 по 1978 год тираж таких машин составил всего 2 тысячи 700 единиц. Большинство из них были раскуплены военными Великобритании, которым требовалась практичная рабочая лошадка.
Во внешности Land Rover 101 Forward Control не было никаких излишеств – просто проверенный временем брутальный дизайн с мощной рамой и постоянным полным приводом, который был способен справляться с любой грязью и колеей.
Под кабиной скрывался 3,5-литровый мотор V8, работавший в паре с коробкой передач LT95.
Помимо стандартных бронетранспортеров и тягачей для перевозки оружия Land Rover делал необычные варианты 101 Forward Control, в том числе машины-радиостанции и полевые санитарные автомобили.
К 80-м годам первые внедорожники начали списывать из армии, из-за чего произошел их наплыв на аукционах. Новые владельцы переделывали машины на свой лад, превращая в идеальные автомобили для офф-роуда.
Одним из примеров таких автомобилей стал проданный недавно на торгах аукционного дома «HandH» грузовик с регистрационным номером MEU 232P.
Ее предыдущий владелец заменил стандартный двигатель на 3,9-литровый мотор V8, способный работать как на бензине, так и на газе, а также наделил машину повышающей передачей Fairey и массивными «зубастыми» покрышками.
Несмотря на все эти доработки вездеход был продан за небольшую сумму. Автомобиль 1976 года выпуска «ушел с молотка» всего за 17 тысяч 719 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 миллиону 970 тысячам рублей по нынешнему курсу.