Редкий экс-военный внедорожник Land Rover 101 Forward Control продали по цене простых китайских кроссоверов

Культовый внедорожный грузовик Land Rover 101 Forward Control продали на аукционе за смешные по нынешним меркам деньги.

В период с 1972 по 1978 год тираж таких машин составил всего 2 тысячи 700 единиц. Большинство из них были раскуплены военными Великобритании, которым требовалась практичная рабочая лошадка.

Land Rover 101 Forward Control

Во внешности Land Rover 101 Forward Control не было никаких излишеств – просто проверенный временем брутальный дизайн с мощной рамой и постоянным полным приводом, который был способен справляться с любой грязью и колеей.

Под кабиной скрывался 3,5-литровый мотор V8, работавший в паре с коробкой передач LT95.

Интерьер Land Rover 101 Forward Control

Помимо стандартных бронетранспортеров и тягачей для перевозки оружия Land Rover делал необычные варианты 101 Forward Control, в том числе машины-радиостанции и полевые санитарные автомобили.

К 80-м годам первые внедорожники начали списывать из армии, из-за чего произошел их наплыв на аукционах. Новые владельцы переделывали машины на свой лад, превращая в идеальные автомобили для офф-роуда.

Land Rover 101 Forward Control

Одним из примеров таких автомобилей стал проданный недавно на торгах аукционного дома «HandH» грузовик с регистрационным номером MEU 232P.

Ее предыдущий владелец заменил стандартный двигатель на 3,9-литровый мотор V8, способный работать как на бензине, так и на газе, а также наделил машину повышающей передачей Fairey и массивными «зубастыми» покрышками.

Несмотря на все эти доработки вездеход был продан за небольшую сумму. Автомобиль 1976 года выпуска «ушел с молотка» всего за 17 тысяч 719 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 миллиону 970 тысячам рублей по нынешнему курсу.