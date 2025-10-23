Новый Audi A2 впервые показался на реалистичных изображениях

Компания Audi включила в свою модельную линейку автомобиль с названием A2 в конце 90-х. Машина выделялась необычным кузовом, который был выполнен на 100-процентов из алюминия. Хэтчбек пробыл на конвейере вплоть до 2005 года, а теперь, похоже, готовится получить вторую жизнь в современном виде.

Недавно автопроизводитель из Иногольштадта начал тестировать прототипы машин, которые, по слухам, получат название A2 e-Tron. Как они будут выглядеть накануне показало французское издание «Auto-Moto» усилиями своего штатного дизайнера Жюльена Джорди.

Автомобиль на рендерах примерил необычное оформление «передка» с узкими фарами, широкой решеткой радиатора и бампером с массивными «черными» кластерами, а также пластиковые накладки на колесных арках и дверях, намекающих на его «кроссоверность».

Рендер нового Audi A2/Q2 e-Tron

У предшественника машина унаследовала также силуэт с покатой линией крыши и заваленными задними стойками.

За шесть лет производства Audi A2 был продан в количестве всего 176 тысяч единиц, чего оказалось недостаточно, чтобы оправдать затраты компании на разработку сложного алюминиевого кузова. Поэтому не исключено, что немцы постараются избавиться от связанной с этим названием плохой коммерческой памяти и выберут другое имя проекта, к примеру Q2 e-Tron.

Платформа VW MEB

Ожидается, что такой автомобиль будет использовать платформу MEB, роднящую его с Volkswagen ID.3 и Cupra Born, а его длина составит от 4,3 до 4,4-метра.

В качестве силовых установок могут выступить электромоторы мощностью до 326 лошадиных сил, работающие в паре с аккумуляторами до 84 кВт/ч. Если эти сведения подтвердятся, то новый Audi A2 (или Q2 t-Tron) будет проезжать без подзарядки до 600 километров.