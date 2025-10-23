ДомойАвтоновости сегодняВ Японии начали продавать новый «псевдоспортивный» компакт-кроссовер Honda HR-V RS

В Японии начали продавать новый «псевдоспортивный» компакт-кроссовер Honda HR-V RS

Текст: Ростислав Архипов
Honda объявила о старте продаж на японском рынке нового варианта компактного кроссовера HR-V. Машина получила версию RS, отличающуюся от оригинального «паркетника» аэродинамическими элементами. 

За переднеприводные автомобили установили цену в 3 миллиона 750 тысяч иен (2 миллиона рублей), а полноприводные вседорожники будут стоить до 3 миллионов 970 тысяч иен (2,2-миллиона рублей).

Новый Honda HR-V RS

Японский Honda HR-V RS отличается характерным для этой версии экстерьером и интерьером, придающим машине спортивный характер. Помимо ярких эмблем с названием марки спереди и сзади автомобилю достались черные наружные зеркала, двухцветные 18-дюймовые колесные диски, а также накладки на бамперах и порогах. 

Салон таких кроссоверов выполнен в черном цвете и обладает красной строчкой на рулевом колесе и сиденьях.

Салон нового Honda HR-V RS

Еще одно важное изменение в варианте RS по сравнению с классическим HR-V – заниженная подвеска, повышающую устойчивость машины в поворотах.

Габариты японского Honda HR-V RS будут выглядеть следующим образом: длина составит 4385 мм, ширина – 1790 мм, а высота – 1545 мм. Масса переднеприводного автомобиля окажется равна 1380 кг, а полноприводного – 1460 кг соответственно.

Новый Honda HR-V RS

С точки зрения мощностных характеристик кроссовер будет точно таким же, как в стандартной версии e:HEV, которая продается с полуторалитровым мотором i-VTEC и двумя дополнительными электрическими двигателями.

Их максимальная мощность составит стандартную 131 лошадиную силу, а средний расход топлива будет равен от 3,9 до 4,7-литра на 100 км в зависимости от типа привода. 

Фото:Honda

