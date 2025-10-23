Совершенно новый семимиместный кроссовер-минивэн Nissan готовится к релизу

Nissan, столкнувшийся с серьезными финансовыми проблемами, пытается усилить свою конкурентоспособность на развивающихся рынках. И в первую очередь хочет сделать это сэкономив, задействовав ресурсы альянса с Renault.

Одним из таких проектов, близких к реализации, является некий кроссовер-минивэн с компактным кузовом, но при этом семиместным салоном. Его официальный релиз должен состояться уже в 2026 году.

Недавно такой автомобиль впервые выехал на тесты, раскрыв о себе ранее неизвестные подробности. Утверждается, что машина будет представлять собой близнеца модели Renault Triber, которая была обновлена в июле этого года.

Тизер нового 7-местного минивэна Nissan

Автомобиль Nissan выделится кроссоверным стилем с элементами дизайна автопроизводителя с расширенными колесными арками, отделанными устойчивыми к царапинам материалами, трехмерным текстурированным капотом и новыми бамперами с матово-серебристыми накладками.

Длина нового минивэна Nissan должна составить менее 4-метров, но внутри расположится до трех рядов сидений, скомпонованных по схеме 2+3+2. При складывании спинок заднего ряда объем багажника получится увеличить до 625 литров.

Интерьер обновленного соплатформенного Renault Triber

В арсенал его интерьера может войти 7-дюймовая цифровая панель приборов и 8-дюймовый центральный сенсорный экран.

Механическую составляющую новинка Nissan должна унаследовать у соплатформенного Renault Triber. Тот, напомним, сейчас продается с литровым атмосферным бензиновым двигателем, работающим в паре с 5-скоростной механической коробкой передач и 5-диапазонным «автоматом». Мощность мотора составляет 72 лошадиные силы.

Основным рынком сбыта машины станет Индия, где ее продажи начнутся в следующем году.