Как может выглядеть новый BMW 3-Series Touring: он cобирается затмить Mercedes CLA

Премьера нового BMW 3-Series уже не за горами. От автомобиля ждут значительный скачок вперед с точки зрения технологий. Но не меньший прогресс баварцы могут достигнуть с внешностью этой модели.

Новая «тройка» собирается пережить серьезную стилистическую перестройку и использовать дизайн-код концепции Neue Klasse.

Как может выглядеть свежий 3-Series в варианте Touring на днях показал французский дизайнер Жюльен Джодри, работающий на местный портал «Auto-Moto».

В новой генерации «тройка» должна получить сразу две версии – с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическую модификацию.

Рендер нового BMW 3-Series (версия Touring)

Ожидается, что новый 3-Series примерит самую последнюю итерацию «бмвшного» фирменного дизайна, получив новый вариант решетки радиатора с широкими ноздрями, в которые по краям будут вписаны фары с молниеобразными росчерками.

Боковины кузова новой «тройки» в версии Touring удивят рельефными выштамповками на дверях, а также обзаведутся новомодными потайными ручками дверей.

Подробностей о традиционной топливной модификации нового 3-Series пока нет. Зато есть слухи о полностью электрической модели i3. Ожидается, что дальнобойность машины на одном заряде составит более 800 километров (по циклу WLTP), что должно оказаться лучше ее главного конкурента – нового Mercedes CLA (791 километр).

Мощность двигателя этой модели может достигнуть 400 кВт (544 лошадиные силы), а за счет 800-вольтовой архитектуры восстановить заряд аккумулятора с 10 до 80% можно будет всего за 21 минуту.

Презентация нового BMW 3-Series во всех версиях должна состояться в 2026 году.