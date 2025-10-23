ДомойАвтоновости сегодняКак может выглядеть новый BMW 3-Series Touring: он cобирается затмить Mercedes CLA

Как может выглядеть новый BMW 3-Series Touring: он cобирается затмить Mercedes CLA

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 1200 L future bmw srie 3 nouvelles rvlations sur la prochaine gnration attendue en 2026 1

Премьера нового BMW 3-Series уже не за горами. От автомобиля ждут значительный скачок вперед с точки зрения технологий. Но не меньший прогресс баварцы могут достигнуть с внешностью этой модели. 

Новая «тройка» собирается пережить серьезную стилистическую перестройку и использовать дизайн-код концепции Neue Klasse.

Как может выглядеть свежий 3-Series в варианте Touring на днях показал французский дизайнер Жюльен Джодри, работающий на местный портал «Auto-Moto».

В новой генерации «тройка» должна получить сразу две версии – с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическую модификацию. 

1200 L future bmw srie 3 nouvelles rvlations sur la prochaine gnration attendue en 2026
Рендер нового BMW 3-Series (версия Touring)

Ожидается, что новый 3-Series примерит самую последнюю итерацию «бмвшного» фирменного дизайна, получив новый вариант решетки радиатора с широкими ноздрями, в которые по краям будут вписаны фары с молниеобразными росчерками.

Боковины кузова новой «тройки» в версии Touring удивят рельефными выштамповками на дверях, а также обзаведутся новомодными потайными ручками дверей.

Подробностей о традиционной топливной модификации нового 3-Series пока нет. Зато есть слухи о полностью электрической модели i3. Ожидается, что дальнобойность машины на одном заряде составит более 800 километров (по циклу WLTP), что должно оказаться лучше ее главного конкурента – нового Mercedes CLA (791 километр).

Мощность двигателя этой модели может достигнуть 400 кВт (544 лошадиные силы), а за счет 800-вольтовой архитектуры восстановить заряд аккумулятора с 10 до 80% можно будет всего за 21 минуту. 

Презентация нового BMW 3-Series во всех версиях должна состояться в 2026 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto

Читайте также:

Последние новости:

Peugeot 208 обещает кардинальные перемены в новом поколении

Самый большой и дорогой кроссовер Mazda показали на...

Ветеранский внедорожник Toyota пережил доработки от Modellista и...

Минивэн-долгожитель Mitsubishi Delica D:5 отмечает 18-летие со дня...

Раскрыт самый надежный минивэн в мире для покупки...

Новая Mazda3 показана неофициально

В Россию вернули известный японский кроссовер с едва...

Новый агрессивный внедорожник Renault близок к серийному дебюту

Toyota представила долгожданный внедорожник начального уровня

Новый Mercedes-Benz S-Class показали в виде конкурента BMW...

Названы бренды самых качественных автомобильных шин: Goodyear обогнал...

Раскритикованный Honda Prelude получит версию Type R мощностью...

Новый Honda CR-Z показан на первых концепт-артах 

Новый большой и быстрый кроссовер BMW X9 M...

Известный в России компакт-кроссовер Kia получит «злой» дизайн...

Toyota хочет побороться с Suzuki Jimny через Daihatsu

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+