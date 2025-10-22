Ветеранский внедорожник Toyota пережил доработки от Modellista и Jaos

Классический внедорожник Toyota Land Cruiser 70 появился в далеком 1984 году, но по-прежнему остается в строю и считается самой старой моделью компании в сегменте SUV. В 2023 году «семидесятка» была обновлена, а недавно для нее провели апгрейд от официального суббренда Toyota – компании Modellista.

Комплект доработок для Toyota Land Cruiser 70 от Modellista и Jaos

Совместно с фирмой Jaos тюнеры добавили Land Cruiser 70 специальный бампер с вертикальными светодиодами и крюками для крепления троса, стальную защиту картера, а также экспедиционный багажник на крыше высокой прочности, позволяющий перевозить тяжелые грузы.

Комплект доработок для Toyota Land Cruiser 70 от Modellista и Jaos

Дополнительно для внедорожника предусмотрели новые 16-дюймовые матово-черные колесные диски повышенной долговечности и защиту капота, добавляющую машине брутальности.

Кроме того, в Modellista подготовили комплект отделки салона машины под дерево с ретро-намеками и отсылками к классическим «Ленд Крузерам» из прошлого.

В багажнике автомобиля разместили водонепроницаемый коврик фирмы Jaos для перевозки мокрых или грязных вещей после поездок на природу.

Технически доработанный Land Cruiser 70 не изменился и будет предлагаться с 2,8-литровой «наддувной четверкой», сочетающейся как с МКПП, так и с 6-скоростным «автоматом», а также с системой полного привода.

Максимальная отдача двигателя составит прежние 204 л.с., а пиковый крутящий момент будет равен 450 Нм.

Стоимость комплекта доработок для LC70 пока не называется. Продавать его будут только в Японии.