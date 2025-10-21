Новый агрессивный внедорожник Renault близок к серийному дебюту

Осенью 2023 года Renault показала концептуальную версию своего внедорожного пикапа Niagara. Автомобиль задумывается как глобальная модель, но первыми рынками для него должны стать страны Латинской Америки.

По новой информации, пришедшей из этого региона, до официального дебюта серийного внедорожного утилитарника Renault остается не так много времени.

Презентация машины может состояться уже в первой половине 2026 года, а старт серийному выпуску будет дан ближе к осени.

Концепт-кар Renault Niagara

Пикап собираются построить на новой модульной платформе Renault Group (RGMP), которая легла в основу кроссовера Kardian. Гибкая архитектура позволит «Ниагаре» интегрировать в себя передовые технологии и использовать самые современные механические опции.

О том, как будет выглядеть серийный вариант машины, пока можно только гадать, но концептуальная версия этого пикапа выделялась агрессивной внешностью, а также высоким дорожным просветом, обещающим продвинутые возможности на бездорожье.

Техническая сторона автомобиля также засекречена, однако южноамериканские СМИ полагают, что знают моторы, которые достанутся этой модели. Скорее всего приводить в движение серийный пикап Niagara будет известный 1,3-литровый бензиновый турбомотор TCe на 163 лошадиные силы.

Двигатель получит довесок в виде так называемого «мягкого гибрида» и будет оснащаться во всех версиях исключительно автоматической коробкой передач, а привод можно будет выбирать между передним (FWD) или полным (AWD).