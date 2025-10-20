ДомойАвтоновости сегодняНовый Honda CR-Z показан на первых концепт-артах 

Новый Honda CR-Z показан на первых концепт-артах 

Текст: Алиса Шашкова
Сегмент автомобилей в кузове купе переживает эпоху возрождения. Возвращение в строй Honda Prelude только подлило масла в огонь, напомнив, что все новое – это хорошо забытое старое. 

Одним из автомобилей, который имеет шансы в перспективе вернуться в строй, является гибридное купе CR-Z. Машина была представлена в далеком 2010 году и просуществовала вплоть до 2016-го, завершив свою историю прощальной версией Final Label. 

Цифровой художник «Theottle» решил пофантазировать на тему возрождения Honda CR-V и выпустил серию рендерных изображений, демонстрирующих дизайн такого гипотетически возможного автомобиля. 

Концепт-арт нового поколения Honda CR-Z

Для машины был выбран тот же формат, что и раньше – купеобразный хэтчбек. Но с современными дизайнерскими решениями «Хонды».

Передняя часть кузова нового CR-Z оказалась оформлена в том же стиле, что и модель Prelude, продажи которой возобновились в этом году. 3-дверке достались такие же фары, двухуровневая решетка радиатора и  схожий блок задних фонарей, выполненных в виде единой черно-красной панели. 

У нового Prelude концепт-арт возрожденного CR-Z унаследовал в том числе потайные ручки дверей, а его форма бокового остекления стала прямой отсылкой к предшественнику. 

Концепт-арт нового поколения Honda CR-Z

Каким могло бы оказаться оснащение нового CR-Z? Это пока сказать сложно. С большой долей вероятности такое купе было бы гибридным, повторив оснащение Honda Civic и Honda Prelude.

Те, напомним, предлагаются в том числе в варианте e:HEV с 2-литровым 4-цилиндровым атмосферным мотором на 141 лошадиную силу и 182 Нм и двумя электрическими двигателями (один из них функционирует в режиме генератора, а второй размещается спереди и выдает 184 л.с. и 315 Нм). 

Фото:Theottle

