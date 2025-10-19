Новый BMW iX1 хочет привлечь покупателей внешним видом и передовыми технологиями

BMW переживает масштабную революцию, основанную на новой философии дизайна «Neue Klasse». Одним из первых ее результатов станет обновленный iX1, который, как и 40 других новинок баварской марки будут реализованы к 2027 году.

Нынешний iX1 появился в 2022 году как полноценная электрическая альтернатива BMW X1. Несмотря на то, что машине всего три года, в течение двух ближайших лет ее ждет крупная модернизация.

Портал «AutoExpress» накануне выложил серию неофициальных рендеров этого компактного кроссовера, показав в его совершенно новом виде. По мнению авторов изображений, электрическому родственнику X1 предстоит выделяться дизайном, который ранее можно было наблюдать в проекте свежего iX3.

Рендер нового BMW iX1

Автомобиль может обрести компактные «ноздри» решетки радиатора и переднюю панель с вертикальными светодиодными росчерками. Остальные перемены в экстерьере iX1 могут включить в себя выдвижные ручки дверей и вытянутые по горизонтали задние фонари со штрихообразным внутренним рисунком.

Учитывая более короткую колесную базу, новый iX1 будет оснащен аккумулятором меньшей емкости, но в BMW постараются добиться от него повышенной эффективности. Ожидается значительное увеличение максимального запаса хода, но точные цифры пока не приводятся.

Причем это должно коснуться как одномоторных, так и двухмоторных версий. Электромоторы eDrive шестого поколения должны позволить кроссоверу развивать до 463 лошадиных сил мощности.

Следующий BMW iX1 могут представить через год, а его продажи стартуют в 2027 году.