ДомойАвтоновости сегодняНовый BMW iX1 хочет привлечь покупателей внешним видом и передовыми технологиями

Новый BMW iX1 хочет привлечь покупателей внешним видом и передовыми технологиями

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
BMW X1 exclusive images

BMW переживает масштабную революцию, основанную на новой философии дизайна «Neue Klasse». Одним из первых ее результатов станет обновленный iX1, который, как и 40 других новинок баварской марки будут реализованы к 2027 году.

Нынешний iX1 появился в 2022 году как полноценная электрическая альтернатива BMW X1. Несмотря на то, что машине всего три года, в течение двух ближайших лет ее ждет крупная модернизация. 

Портал «AutoExpress» накануне выложил серию неофициальных рендеров этого компактного кроссовера, показав в его совершенно новом виде. По мнению авторов изображений, электрическому родственнику X1 предстоит выделяться дизайном, который ранее можно было наблюдать в проекте свежего iX3. 

BMW X1 exclusive images 2
Рендер нового BMW iX1

Автомобиль может обрести компактные «ноздри» решетки радиатора и переднюю панель с вертикальными светодиодными росчерками. Остальные перемены в экстерьере iX1 могут включить в себя выдвижные ручки дверей и вытянутые по горизонтали задние фонари со штрихообразным внутренним рисунком. 

Учитывая более короткую колесную базу, новый iX1 будет оснащен аккумулятором меньшей емкости, но в BMW постараются добиться от него повышенной эффективности. Ожидается значительное увеличение максимального запаса хода, но точные цифры пока не приводятся.

Причем это должно коснуться как одномоторных, так и двухмоторных версий. Электромоторы eDrive шестого поколения должны позволить кроссоверу развивать до 463 лошадиных сил мощности. 

Следующий BMW iX1 могут представить через год, а его продажи стартуют в 2027 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoExpress/Avarvarii

Читайте также:

Последние новости:

Новый Nissan X-Trail удивит другим дизайном и техникой

Назван внедорожник, способный проезжать без поломок больше 400...

Mitsubishi Lancer Evo XI показали на реалистичных изображениях

В Россию привезли бюджетный Toyota Hilux «не для...

Найден Mercedes, который простоял в гараже 42 года...

Популярную компактную малолитражку Honda превратили в спальню на...

«Хот-хэтч» Toyota дешевле Lada Granta раскрывается в подробностях

Маленький родстер Toyota, который хочет положить Mazda MX-5...

Alpine «прокачает» Mitsubishi Delica Mini эксклюзивным автозвуком

Раскрыт дизельный седан с самым большим пробегом в...

«Гелендваген» превратили в сверкающий и очень дорогой «алмазный»...

Рестайлинговый Nissan Pathfinder показали снаружи и внутри

BMW, который подвинет «Гелендваген»: раскрыты варианты названий внедорожника

Преемник Lexus LFA раскрыл о себе подробности в...

Забытый 5-звездочный отель превратился в свалку роскошных автомобилей

Раскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+