Новый Nissan X-Trail удивит другим дизайном и техникой

Первое поколение кроссовера Nissan X-Trail появилось в 2000 году. В 2021-м машина перешла в актуальное на сегодняшний день четвертое поколение. Сейчас японский автопроизводитель работает над «пятым Икс-Трейлом», который, как и прежде, будет продаваться в США под именем Rogue.

Ожидается, что автомобиль получит новый дизайн и гибридную систему e-Power третьего поколения. Накануне японские СМИ раскрыли о новом X-Trail ранее неизвестные подробности.

По данным инсайдеров, в свежей генерации «Икс-Трейл» прибавит в габаритах, достигнув размеров Mazda CX-60 и оказавшись крупнее и просторнее своего предшественника. В основе машины будет лежать модульная архитектура CMF-CD, а выбор версий включит в себя опциональный вариант с более практичным третьим рядом сидений.

Официальный тизер нового Nissan X-Trail

Если верить ранним тизерам, внешне новому X-Trail предстоит отличиться от предшественника совершенно новым оформлением «передка» и кормы.

Машине достанется новая фирменная светодиодная оптика Nissan с дневными ходовыми огнями в виде «пчелиных сот», аналогичная по внутреннему рисунку решетка радиатора, более спортивные бамперы, глянцевые пластиковые накладки на колесных арках и дверях, а также потайные дверные ручки.

Интерьер новой генерации кроссовера Nissan Murano

В салоне новый X-Trail может приобрести новое поколение полностью цифровой приборной панели, которая будет дополняться большим сенсорным экраном мультимедийной системы на базе Android и продвинутым проекционным дисплеем.

За мощностные характеристики автомобиля, по слухам, будет отвечать новейшая гибридная система e-Power третьего поколения, которая обещает снизить расход топлива нового «Икс-Трейла» на 15% благодаря более эффективному полуторалитровому ДВС и более мощному электромотору.

Расход топлива кроссовера, по оценке японской прессы, может составить в среднем 4,7-литра на 100 километров в смешанном режиме езды для переднеприводного автомобиля и 5,1-литра для полноприводного.

Презентация нового Nissan X-Trail должна состояться до конца следующего года.