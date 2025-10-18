ДомойАвтоновости сегодняМаленький родстер Toyota, который хочет положить Mazda MX-5 на лопатки, показан в...

Маленький родстер Toyota, который хочет положить Mazda MX-5 на лопатки, показан в виртуальном обличии

Текст: Ростислав Архипов
В 2022 году стало известно о плане выпуска некоего маленького спортивного автомобиля, разработанного усилиями Toyota, Daihatsu и Suzuki. Тогда предполагалось, что машина навяжет конкуренцию популярному родстеру Mazda MX-5 (Miata).

Как утверждают японские инсайдеры, проект все еще в стиле и вскоре будет продемонстрирован публике. Одним из первых его живых воплощений может оказаться модель Toyota, которая должна быть основана на концепт-каре S-FR. 

Новый компактный родстер Toyota (неофициальное изображение)

Макет этой модели был представлен еще в 2015 году и представлял собой компактный заднеприводный автомобиль с одним рядом сидений.

Ожидается, что серийный вариант S-FR будет опираться на платформу TNGA, но сохранит заднеприводную компоновку и мотор, расположенный спереди. В качестве последнего может выступить 1,3-литровый 3-цилиндровый турбированный агрегат, который будет ставиться в хэтчбек GR Starlet (его выпуск начнется в 2026 году).

Новый компактный родстер Toyota (неофициальное изображение)

У новинки Toyota будет как минимум два родственника – от Daihatsu и Suzuki. Каждая из компаний разработает подвеску своей машины и будет отвечать за ее настройки. 

Daihatsu может назвать свой новый родстер Vision Copen, тогда как Suzuki, скорее всего, вернет в строй имя Cappuccino, которое использовалось для ее маленького спортивного автомобиля с 1991 по 1998 год.

Фото:BestCarWeb

