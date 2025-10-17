ДомойАвтоновости сегодняBMW, который подвинет «Гелендваген»: раскрыты варианты названий внедорожника

BMW, который подвинет «Гелендваген»: раскрыты варианты названий внедорожника

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 10 17 в 15.21.04

В августе этого года стало известно о разработке компанией BMW некоего нового внедорожника, который должен ступить на территорию Mercedes-Benz с ее культовым вездеходом G-Class (он же «Гелендваген). 

Подробностей об этом проекте с тех пор не сообщалось, но на днях в европейских СМИ все же появились первые сведения о таком автомобиле. И связаны они были с потенциальным названием машины.

Мюнхенский бренд всегда использовал букву «X» для обозначения своих кроссоверов, а затем цифру, указывающую на их размер. Эта схема применяется как к компактным моделям, таким как X1, так и к более громоздким, в том числе BMW XM. 

Впрочем, не исключено, что немецкая марка нарушит это правило в своей будущей новой модели.

bmw g
Спекулятивный рендер нового большого внедорожника BMW

Итальянская пресса пишет, что наиболее логичным решением для «БМВ» было бы разместить на кузове нового внедорожника логотип X8, либо сохранить букву «Икс», но заменить цифру «литерой». 

Возможные названия машины могут выглядеть следующим образом: XR, где «R» означает слово «rugged» (прочный), либо XA, где «A» означает слово «adventure» (авантюра).

bmw g2
Спекулятивный рендер нового большого внедорожника BMW

Впрочем, существуют и другие варианты имени для важной новинки BMW. Не стоит исключать возможность использования букв T, S, D или F, которые соответственно означают: «trail» (тропа), «summit» (вершина), «discovery» (открытие) и «frontier» (граница).

Официальной информации по этому вопросу пока нет. И, вероятно, даже в самом BMW еще не приняли окончательного решения. Но одно можно сказать практически наверняка, это будет очередная модель с индексом «X».

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Autoblog

Читайте также:

Последние новости:

Рестайлинговый Nissan Pathfinder показали снаружи и внутри

Преемник Lexus LFA раскрыл о себе подробности в...

Забытый 5-звездочный отель превратился в свалку роскошных автомобилей

Раскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как...

Toyota начала тесты нового поколения купе-кроссовера на базе...

Долгожданный внедорожник Toyota против Suzuki Jimny могут показать...

Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и...

В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн...

Современный внедорожник Fiat Campagnola показали в виде потенциального...

Новый маленький, но 7-местный минивэн Nissan может дебютировать...

Новый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

Следующее поколение Hyundai Creta сменит «оболочку» и «начинку»

Honda показала новую черную версию Fit Blackwing ED

Новый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в...

«Заряженный» Suzuki Swift могут представить уже меньше, чем...

Назван самый «пуленепробиваемый» японский гибридный SUV, который можно...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+