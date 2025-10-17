BMW, который подвинет «Гелендваген»: раскрыты варианты названий внедорожника

В августе этого года стало известно о разработке компанией BMW некоего нового внедорожника, который должен ступить на территорию Mercedes-Benz с ее культовым вездеходом G-Class (он же «Гелендваген).

Подробностей об этом проекте с тех пор не сообщалось, но на днях в европейских СМИ все же появились первые сведения о таком автомобиле. И связаны они были с потенциальным названием машины.

Мюнхенский бренд всегда использовал букву «X» для обозначения своих кроссоверов, а затем цифру, указывающую на их размер. Эта схема применяется как к компактным моделям, таким как X1, так и к более громоздким, в том числе BMW XM.

Впрочем, не исключено, что немецкая марка нарушит это правило в своей будущей новой модели.

Спекулятивный рендер нового большого внедорожника BMW

Итальянская пресса пишет, что наиболее логичным решением для «БМВ» было бы разместить на кузове нового внедорожника логотип X8, либо сохранить букву «Икс», но заменить цифру «литерой».

Возможные названия машины могут выглядеть следующим образом: XR, где «R» означает слово «rugged» (прочный), либо XA, где «A» означает слово «adventure» (авантюра).

Впрочем, существуют и другие варианты имени для важной новинки BMW. Не стоит исключать возможность использования букв T, S, D или F, которые соответственно означают: «trail» (тропа), «summit» (вершина), «discovery» (открытие) и «frontier» (граница).

Официальной информации по этому вопросу пока нет. И, вероятно, даже в самом BMW еще не приняли окончательного решения. Но одно можно сказать практически наверняка, это будет очередная модель с индексом «X».