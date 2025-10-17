Забытый 5-звездочный отель превратился в свалку роскошных автомобилей

Жутковатое открытие сделали исследователи, обнаружив в заброшенном 5-звездочном отеле-казино в китайском портовом городе Макао небольшую свалку очень дорогих автомобилей.

Судя по кадрам, сделанным авторами Youtube-канала «Exploring The Unbeaten Path», речь идет о территории бывшей гостиницы «Beijing Imperial Palace Hotel». Внутри нее неожиданно для исследователей нашлись брошенные люксовые машины, которых хватило бы на целую парковку.

В видеокамеры блогеров попало не менее трех черных Rolls-Royce Phantom предыдущего поколения с удлиненной колесной базой, оставленных у входа в отель. Судя по всему они остаются на этом месте с момента высадки последних пассажиров.

Брошенный на парковке отеля Rolls-Royce Phantom

Три супер-роскошных автомобиля, брошенных на произвол судьбы, зрелище, откровенно печальное. Особенно если присмотреться к машинам поближе.

Все авто подверглись разного рода вандализму – окна некоторых из них разбиты грабителями, искавшими внутри ценные вещи.

Интерьер брошенного на парковке отеля Rolls-Royce Phantom

Кроме того, машины были покрыты аэрозольной краской, корпуса их зеркал выглядят сломанными, салоны поврежденными, а подвеска просела из-за многолетнего простоя.

Каждый из трех «Фантомов» был изготовлен на заказ с уникальным интерьером и был предназначен для перевозки VIP-гостей отеля. Что интересно, одна из машин оснащена левым рулем, хотя в Макао левостороннее движение. Возможно автомобиль часто использовался для поездок на материковый Китай, где движение является правосторонним.

Парковка заброшенного отеля в Макао

Но на «Роллс-Ройсах» сюрпризы не заканчиваются. Рядом с этими автомобилями в закрытом отеле припаркованы Mercedes-Benz S500 (W220) четвертого поколения и лимузин Hummer H2. Оба пребывают в таком же плачевном состоянии, что и «Фантомы».

Hummer H2, брошенный неподалеку от закрытой гостиницы в Макао

Какая судьба ждет весь этот автопарк пока непонятно. Хозяин отеля находится в тюрьме с 2023 года за организацию незаконных азартных игр и пробудет там еще 16 лет, а правительству Макао, похоже, эти машины не интересны.

В противном случае их бы быстро продали на аукционе, возместив государству ущерб, нанесенный преступниками.