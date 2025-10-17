ДомойАвтоновости сегодняЗабытый 5-звездочный отель превратился в свалку роскошных автомобилей

Забытый 5-звездочный отель превратился в свалку роскошных автомобилей

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
22

Жутковатое открытие сделали исследователи, обнаружив в заброшенном 5-звездочном отеле-казино в китайском портовом городе Макао небольшую свалку очень дорогих автомобилей.

Судя по кадрам, сделанным авторами Youtube-канала «Exploring The Unbeaten Path», речь идет о территории бывшей гостиницы «Beijing Imperial Palace Hotel». Внутри нее неожиданно для исследователей нашлись брошенные люксовые машины, которых хватило бы на целую парковку.

В видеокамеры блогеров попало не менее трех черных Rolls-Royce Phantom предыдущего поколения с удлиненной колесной базой, оставленных у входа в отель. Судя по всему они остаются на этом месте с момента высадки последних пассажиров. 

21
Брошенный на парковке отеля Rolls-Royce Phantom

Три супер-роскошных автомобиля, брошенных на произвол судьбы, зрелище, откровенно печальное. Особенно если присмотреться к машинам поближе.

Все авто подверглись разного рода вандализму – окна некоторых из них разбиты грабителями, искавшими внутри ценные вещи. 

1 5
Интерьер брошенного на парковке отеля Rolls-Royce Phantom

Кроме того, машины были покрыты аэрозольной краской, корпуса их зеркал выглядят сломанными, салоны поврежденными, а подвеска просела из-за многолетнего простоя. 

Каждый из трех «Фантомов» был изготовлен на заказ с уникальным интерьером и был предназначен для перевозки VIP-гостей отеля. Что интересно, одна из машин оснащена левым рулем, хотя в Макао левостороннее движение. Возможно автомобиль часто использовался для поездок на материковый Китай, где движение является правосторонним. 

3 3
Парковка заброшенного отеля в Макао

Но на «Роллс-Ройсах» сюрпризы не заканчиваются. Рядом с этими автомобилями в закрытом отеле припаркованы Mercedes-Benz S500 (W220) четвертого поколения и лимузин Hummer H2. Оба пребывают в таком же плачевном состоянии, что и «Фантомы». 

2 3
Hummer H2, брошенный неподалеку от закрытой гостиницы в Макао

Какая судьба ждет весь этот автопарк пока непонятно. Хозяин отеля находится в тюрьме с 2023 года за организацию незаконных азартных игр и пробудет там еще 16 лет, а правительству Макао, похоже, эти машины не интересны.

В противном случае их бы быстро продали на аукционе, возместив государству ущерб, нанесенный преступниками.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Exploring The Unbeaten Path

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как...

Toyota начала тесты нового поколения купе-кроссовера на базе...

Долгожданный внедорожник Toyota против Suzuki Jimny могут показать...

Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и...

В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн...

Современный внедорожник Fiat Campagnola показали в виде потенциального...

Новый маленький, но 7-местный минивэн Nissan может дебютировать...

Новый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

Следующее поколение Hyundai Creta сменит «оболочку» и «начинку»

Honda показала новую черную версию Fit Blackwing ED

Новый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в...

«Заряженный» Suzuki Swift могут представить уже меньше, чем...

Назван самый «пуленепробиваемый» японский гибридный SUV, который можно...

Новый внедорожный минивэн Toyota готовится поохотиться на Mitsubishi...

Один хэтчбек Honda намного опередил свое время, но...

Легендарный родстер Honda S2000 показался в новом поколении

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+