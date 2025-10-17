ДомойАвтоновости сегодняToyota начала тесты нового поколения купе-кроссовера на базе RAV4

Toyota начала тесты нового поколения купе-кроссовера на базе RAV4

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
8b26e5f10b5f4258ad63e055b47d2aea 1

Кроссовер Toyota Harrier считается очень популярным в Японии и считается чем-то вроде более дорогой альтернативы бестселлера RAV4. Слухи указывают на то, что машина сменит поколение в 2027 году и заметно поменяется внешне, а может быть даже и технически. По крайней мере к такому выводу можно прийти, если взглянуть первые фотографии прототипов свежих «Харриеров».

Портал «Carscoops» опубликовал серию шпионских снимков нового Harrier, замеченного во время испытаний на общественных дорогах. Ожидается, что автомобиль окажется крупнее и роскошнее предшественника, а также дистанцируется от родственника RAV4.

2027 Toyota Harrier Mule 1016 1
Прототип нового поколения Toyota Harrier

Купе-кроссоверу может достаться более премиальное позиционирование даже чем сейчас, а также совершенно новый дизайн с совершенно новой передней частью кузова и кормой.

Подробностей о «технике» машины пока немного, но японские СМИ уверены, что автомобиль будет построен на уже знакомой платформе TNGA-K. Его колесная база увеличится на 60 мм до 2750 мм, а длина кузова дорастет до 4760 мм.

Toyota infotainment Oct 25 00008
Мультимедийная система нового Toyota RAV4

Внутри кроссовера может дебютировать обновленная мультимедийная система с интерфейсом, более похожим на смартфон, а 12,9-дюймовый дисплей позволит настраивать на нем виджеты и удивит скоростью отклика. 

Какой будет силовая установка машины пока неясно. По слухам, новый Harrier получит 1,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор, работающий в связке с гибридной и подключаемой гибридной технологиями. Мощностные характеристики этих систем пока не называются.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb, CarsCoops, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как...

Долгожданный внедорожник Toyota против Suzuki Jimny могут показать...

Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и...

В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн...

Современный внедорожник Fiat Campagnola показали в виде потенциального...

Новый маленький, но 7-местный минивэн Nissan может дебютировать...

Новый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

Следующее поколение Hyundai Creta сменит «оболочку» и «начинку»

Honda показала новую черную версию Fit Blackwing ED

Новый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в...

«Заряженный» Suzuki Swift могут представить уже меньше, чем...

Назван самый «пуленепробиваемый» японский гибридный SUV, который можно...

Новый внедорожный минивэн Toyota готовится поохотиться на Mitsubishi...

Один хэтчбек Honda намного опередил свое время, но...

Легендарный родстер Honda S2000 показался в новом поколении

Маленький, но роскошный и быстрый кроссовер Lexus LBX...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+