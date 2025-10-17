Toyota начала тесты нового поколения купе-кроссовера на базе RAV4

Кроссовер Toyota Harrier считается очень популярным в Японии и считается чем-то вроде более дорогой альтернативы бестселлера RAV4. Слухи указывают на то, что машина сменит поколение в 2027 году и заметно поменяется внешне, а может быть даже и технически. По крайней мере к такому выводу можно прийти, если взглянуть первые фотографии прототипов свежих «Харриеров».

Портал «Carscoops» опубликовал серию шпионских снимков нового Harrier, замеченного во время испытаний на общественных дорогах. Ожидается, что автомобиль окажется крупнее и роскошнее предшественника, а также дистанцируется от родственника RAV4.

Прототип нового поколения Toyota Harrier

Купе-кроссоверу может достаться более премиальное позиционирование даже чем сейчас, а также совершенно новый дизайн с совершенно новой передней частью кузова и кормой.

Подробностей о «технике» машины пока немного, но японские СМИ уверены, что автомобиль будет построен на уже знакомой платформе TNGA-K. Его колесная база увеличится на 60 мм до 2750 мм, а длина кузова дорастет до 4760 мм.

Мультимедийная система нового Toyota RAV4

Внутри кроссовера может дебютировать обновленная мультимедийная система с интерфейсом, более похожим на смартфон, а 12,9-дюймовый дисплей позволит настраивать на нем виджеты и удивит скоростью отклика.

Какой будет силовая установка машины пока неясно. По слухам, новый Harrier получит 1,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор, работающий в связке с гибридной и подключаемой гибридной технологиями. Мощностные характеристики этих систем пока не называются.