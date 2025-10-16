ДомойАвтоновости сегодняВ продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн рублей

В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн рублей

nissan kicks cn2 1

Сегодняшний российский авторынок перенасыщен китайскими кроссоверами. И в большинстве случаев цены на них высоки. Но параллельный импорт пока еще жив и с недавнего времени предлагает альтернативу «поднебесным» SUV. Причем за относительно небольшие по нынешним реалиям деньги.

Как удалось разузнать «Daily-Motor», на авторынке России появился в продаже кроссовер Kicks. Машины, завезенные альтернативным импортом, предлагаются дилерами в Крыму, Новосибирске, Иркутске и Воронеже. 

Article 172917 860 575 1
Китайская версия кроссовера Nissan Kicks

Несмотря на то, что это японские кроссоверы, такие машины выпущены не в «Стране восходящего солнца», а в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Nissan. 

В нынешнем виде компактный «паркетник» продается в КНР с 2021 года. Длина машины составляет 4,3-метра, а расстояние между его осями равно 2,6-метрам.

Автомобиль комплектуется безальтернативным полуторалитровым бензиновым двигателем, развивающим 122 лошадиные силы. Выбор трансмиссий состоит из «механики» или бесступенчатого вариатора CVT.

nissan kicks cn3 1 1
Интерьер китайской версии кроссовера Nissan Kicks

Во всех вариантах Kicks из Китая может быть только переднеприводным.

Стоимость кроссовера на сайтах продавцов указывается за машины под заказ с учетом оформления всех необходимых документов и доставки.

Самые недорогие экземпляры оценены в 1 миллион 725 тысяч рублей, тогда как наиболее продвинутые комплектации доходят по стоимости до отметки в 1 миллион 950 тысяч рублей. 

Фото:Nissan

