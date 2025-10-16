В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн рублей

Сегодняшний российский авторынок перенасыщен китайскими кроссоверами. И в большинстве случаев цены на них высоки. Но параллельный импорт пока еще жив и с недавнего времени предлагает альтернативу «поднебесным» SUV. Причем за относительно небольшие по нынешним реалиям деньги.

Как удалось разузнать «Daily-Motor», на авторынке России появился в продаже кроссовер Kicks. Машины, завезенные альтернативным импортом, предлагаются дилерами в Крыму, Новосибирске, Иркутске и Воронеже.

Китайская версия кроссовера Nissan Kicks

Несмотря на то, что это японские кроссоверы, такие машины выпущены не в «Стране восходящего солнца», а в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Nissan.

В нынешнем виде компактный «паркетник» продается в КНР с 2021 года. Длина машины составляет 4,3-метра, а расстояние между его осями равно 2,6-метрам.

Автомобиль комплектуется безальтернативным полуторалитровым бензиновым двигателем, развивающим 122 лошадиные силы. Выбор трансмиссий состоит из «механики» или бесступенчатого вариатора CVT.

Интерьер китайской версии кроссовера Nissan Kicks

Во всех вариантах Kicks из Китая может быть только переднеприводным.

Стоимость кроссовера на сайтах продавцов указывается за машины под заказ с учетом оформления всех необходимых документов и доставки.

Самые недорогие экземпляры оценены в 1 миллион 725 тысяч рублей, тогда как наиболее продвинутые комплектации доходят по стоимости до отметки в 1 миллион 950 тысяч рублей.