Современный внедорожник Fiat Campagnola показали в виде потенциального оппонента Suzuki Jimny

Текст: Алиса Шашкова
Много десятилетий назад компания Fiat выпускала внедорожник, который был близок по габаритам к отечественной «Ниве». Машина звалась Campagnola и предлагалась как в варианте с открытым, так и закрытым кузовом.

Это был полноценный вездеход с системой полного привода, 2-скоростной «раздаткой» и независимыми подвесками. 

Новая мода на подобный тип автомобилей может привести к тому, что в какой-то момент Stellantis (сейчас владеет Fiat) решит вернуть такой автомобиль в строй. По крайней мере на такое развитие событий намекает итальянский цифровой художник «Tommaso D’Amico».

Неофициальный рендер нового Fiat Campagnola

На днях независимый дизайнер выпустил рендеры возрожденного Fiat Campagnola и предрек ему судьбу конкурента мирового бестселлера Suzuki Jimny.

Новый рамный внедорожник Fiat предстал в виде 3-дверного вездехода с колесными арками в стиле Jeep, круглыми фарами, потайными дверными ручками, С-образными задними фонарями и «запаской» на двери багажника. 

Неофициальный рендер нового Fiat Campagnola

Автор концепт-артов нового Campagnola полагает, что в случае выхода в продажу итальянский конкурент Suzuki Jimny может оказаться как полностью электрическим, так и мягко-гибридным или подключаемым гибридным автомобилем. 

За счет более высокой мощности (свыше 150 лошадиных сил) и наличия «честной» системы 4WD Campagnola мог бы побороться за покупателей с популярным компактным внедорожником Suzuki.

Но пока фанаты Fiat могут об этом только мечтать, ведь в планы Stellantis сейчас точно не входит никакой новый внедорожник под этим брендом.

Фото:Tommaso D’Amico

