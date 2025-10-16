Новый маленький, но 7-местный минивэн Nissan может дебютировать уже в этом году

Nissan собирается выпустить новый субкомпактный, но при этом вместительный минивэн. Об этом стало известно еще в прошлом году, а сейчас проект его разработки подходит к своему логическому завершению.

Относительно недавно японский автопроизводитель в стремлении привлечь внимание к своему новому продукту выпустил первые тизеры такого автомобиля, а теперь о нем появились свежие подробности.

Предполагается, что спереди этот небольшой минивэн выделится фирменной «ниссановской» решеткой радиатора, спортивным бампером с серебристой окантовкой и фары-прожекторы.

Официальный тизер нового компактного минивэна Nissan

Еще машине точно достанутся функциональные рейлинги. Их отчетливо видно на изображениях на крыше автомобиля.

Ожидается, что новый минивэн Nissan будет построен на платформе компактвэна Renault Triber. По размерам машина должна оказаться близка к своему родственнику. Ее длина может составить 4-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,6-метра.

Интерьер кроссовера Nissan Magnite

Подробности о том, как будет выглядеть интерьер автомобиля, пока недоступны. Но, скорее всего, внутри машины будут использоваться те же самые материалы отделки, что и в соплатформенном Renault Triber, руль и селектор трансмиссии будут заимствованы у кроссовера Nissan Magnite, а количество посадочных мест достигнет семи.

Под капотом минивэна ждут литровой атмосферной бензиновой «тройки». В модели Renault Triber она развивает максимум 72 лошадиные силы, а ее пиковый крутящий момент равен 96 Нм. Ассистирует этому мотору 5-скоростная МКПП и аналогичный по количеству диапазонов «автомат», а также система безальтернативного переднего привода.