Следующее поколение Hyundai Creta сменит «оболочку» и «начинку»

Текст: Михаил Романченко
Актуальная генерация кроссовера Hyundai Creta продается с 2021 года. За этот короткий период машина несколько раз обновлялась из-за своего изначально не совсем удачного дизайна, а в ближайшей перспективе ей «светит» переход в долгожданное третье по счету поколение. 

По новой информации, утекшей в СМИ, премьера совершенно новой «Креты» запланирована на конец 2027 – начало 2028 года. 

От проекта кроссовера ожидают очередной тотальной переделки экстерьера и интерьера, которая будет реализована с оглядкой на текущий стиль, подвергшийся меньшей критики со стороны покупателей, чем изначально придуманный для второй генерации. 

Но еще более важными станут технические изменения в этом компакте. Ожидается, что он, как и следующий Kia Seltos, переберется на полуэлектрическую тягу. Сейчас у «Креты» уже есть полностью электрический вариант, но гибридной версии до сих пор не было.

Подробности о силовой установке машины не раскрываются, но, по-видимому, в ее основе будет лежать проверенный временем полуторалитровый бензиновый атмосферный ДВС.

Первым перебраться в новое поколение должен простой кроссовер Creta, а затем аналогичная судьба ждет его 7-местный вариант Alcazar и полностью электрического родственника с приставкой EV, появившегося в продаже в начале 2025 года. 

Фото:Hyundai

