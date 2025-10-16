Honda показала новую черную версию Fit Blackwing ED

Хэтчбек Honda Fit готовится к плановой смене генерации, но это не значит, что доработки его нынешней итерации остановлены. Накануне стало известно, что у этой бюджетной японской 5-дверки появилась специальная версия, названная Blackwing Edition.

Главные отличия нового «Фит» в «черном» исполнении сводятся к слегка новому стилю. Особенной модификации японского хэтчбека достались окрашенные в черный цвет передний сплиттер бампера, боковые юбки, а также спойлеры заднего бампера и багажника.

Honda Fit Blackwing Edition

Дополнительные изменения в экстерьере машины включили в себя также: накладки на боковые зеркала черного цвета и черненые эмблемы на кузове, придающие автомобилю более «злой» внешний вид.

Интерьер также незначительно обновился благодаря новой черной отделке.

Интерьер Honda Fit Blackwing Edition

Механические перемены в Fit Blackwing Edition не предусмотрены, поэтому машина оснащается обычными двигателями и трансмиссиями. В их число входят 1,5-литровый ДВС и его гибридная версия, работающая по циклу Аткинсона. Список трансмиссий включает в себя 6-ступенчатую МКПП и бесступенчатый вариатор.

Продаваться новый вариант «Фита» будет исключительно на рынке Тайваня по цене в 629 тысяч местных долларов (1,6-миллиона рублей).