Один хэтчбек Honda намного опередил свое время, но так и не вышел в продажу

В истории крупных автопроизводителей помимо их популярных и легендарных моделей было немало концепт-каров, которые будоражили воображение, но в конечном счете так и не получили шанса оказаться на конвейере.

Один из таких примеров – хэтчбек Honda Spocket. Гибридный спортивный автомобиль с электромоторами в колесах и с рулем в виде штурвала звучит невероятно реалистично в 2025 году, но «хондовцы» создали его еще в 1999 году.

Концепт-кар Honda Spocket

Машина выглядела так же странно, как звучало ее название, но внутри нее скрывались технологии, которые на протяжении четверти века станут одними из обсуждаемых в будущих серийных автомобилях.

Благодаря хитроумной сдвижной крыше и выдвижному заднему борту Spocket мог трансформироваться из родстера в 4-местное купе, а затем в пикап. Но даже это было не его главной фишкой.

Концепт Honda предвосхитил некоторые из главных тем автомобильных технологий 2000-х годов. Это был гибрид, которым уже тогда было сложно удивить покупателей. Но непростой.

Концепт-кар Honda Spocket

Инженеры «Хонды» реализовали гибридность машины необычным образом. Несмотря на то, что японцы никогда не раскрывали полные характеристики автомобиля, известно, что это был полноприводный хэтчбек с бензиновым ДВС, приводящим в движение передние колеса.

При этом за работу задних колес отвечала независимая электрифицированная задняя ось. Примерно то же самое, что перевернутый с ног на голову Corvette E-Ray, только созданный на 25 лет раньше!

Но самое примечательное заключается в том, что мощность передавалась на задние колеса через пару компактных электромоторов, встроенных в колеса. Эта технология сейчас активно рекламируется автопроизводителями, но пока не нашла себя в серийном производстве. Первым электрокаром, который может ее получить, станет Alpine A110. Его дебют должен состояться в следующем году.

Интерьер Honda Spocket

Были в Spocket и другие передовые решения. К примеру, футуристичный салон с центральным экраном и большой перегородкой, разделяющий водителя и пассажира, рулевое колесо в виде штурвала (как в современных Tesla и Lexus).

Несмотря на свою прогрессивность машина так и не получила шанса трансформироваться в товарный автомобиль, но отдельные смелые ее конструктивные решения сегодня используются в автопроме, либо только готовятся к применению.