Один хэтчбек Honda намного опередил свое время, но так и не вышел в продажу

В истории крупных автопроизводителей помимо их популярных и легендарных моделей было немало концепт-каров, которые будоражили воображение, но в конечном счете так и не получили шанса оказаться на конвейере.
Один из таких примеров – хэтчбек Honda Spocket. Гибридный спортивный автомобиль с электромоторами в колесах и с рулем в виде штурвала звучит невероятно реалистично в 2025 году, но «хондовцы» создали его еще в 1999 году.
Машина выглядела так же странно, как звучало ее название, но внутри нее скрывались технологии, которые на протяжении четверти века станут одними из обсуждаемых в будущих серийных автомобилях.
Благодаря хитроумной сдвижной крыше и выдвижному заднему борту Spocket мог трансформироваться из родстера в 4-местное купе, а затем в пикап. Но даже это было не его главной фишкой.
Концепт Honda предвосхитил некоторые из главных тем автомобильных технологий 2000-х годов. Это был гибрид, которым уже тогда было сложно удивить покупателей. Но непростой.
Инженеры «Хонды» реализовали гибридность машины необычным образом. Несмотря на то, что японцы никогда не раскрывали полные характеристики автомобиля, известно, что это был полноприводный хэтчбек с бензиновым ДВС, приводящим в движение передние колеса.
При этом за работу задних колес отвечала независимая электрифицированная задняя ось. Примерно то же самое, что перевернутый с ног на голову Corvette E-Ray, только созданный на 25 лет раньше!
Но самое примечательное заключается в том, что мощность передавалась на задние колеса через пару компактных электромоторов, встроенных в колеса. Эта технология сейчас активно рекламируется автопроизводителями, но пока не нашла себя в серийном производстве. Первым электрокаром, который может ее получить, станет Alpine A110. Его дебют должен состояться в следующем году.
Были в Spocket и другие передовые решения. К примеру, футуристичный салон с центральным экраном и большой перегородкой, разделяющий водителя и пассажира, рулевое колесо в виде штурвала (как в современных Tesla и Lexus).
Несмотря на свою прогрессивность машина так и не получила шанса трансформироваться в товарный автомобиль, но отдельные смелые ее конструктивные решения сегодня используются в автопроме, либо только готовятся к применению.