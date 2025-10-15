ДомойАвтоновости сегодняОдин хэтчбек Honda намного опередил свое время, но так и не вышел...

Один хэтчбек Honda намного опередил свое время, но так и не вышел в продажу

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
3 2

В истории крупных автопроизводителей помимо их популярных и легендарных моделей было немало концепт-каров, которые будоражили воображение, но в конечном счете так и не получили шанса оказаться на конвейере.

Один из таких примеров – хэтчбек Honda Spocket. Гибридный спортивный автомобиль с электромоторами в колесах и с рулем в виде штурвала звучит невероятно реалистично в 2025 году, но «хондовцы» создали его еще в 1999 году.

Копия screenshot 2025 02 12 154341 1
Концепт-кар Honda Spocket

Машина выглядела так же странно, как звучало ее название, но внутри нее скрывались технологии, которые на протяжении четверти века станут одними из обсуждаемых в будущих серийных автомобилях.

Благодаря хитроумной сдвижной крыше и выдвижному заднему борту Spocket мог трансформироваться из родстера в 4-местное купе, а затем в пикап. Но даже это было не его главной фишкой.

Концепт Honda предвосхитил некоторые из главных тем автомобильных технологий 2000-х годов. Это был гибрид, которым уже тогда было сложно удивить покупателей. Но непростой.

e2hhn9qcz4m61 1 1
Концепт-кар Honda Spocket

Инженеры «Хонды» реализовали гибридность машины необычным образом. Несмотря на то, что японцы никогда не раскрывали полные характеристики автомобиля, известно, что это был полноприводный хэтчбек с бензиновым ДВС, приводящим в движение передние колеса.

При этом за работу задних колес отвечала независимая электрифицированная задняя ось. Примерно то же самое, что перевернутый с ног на голову Corvette E-Ray, только созданный на 25 лет раньше!

Но самое примечательное заключается в том, что мощность передавалась на задние колеса через пару компактных электромоторов, встроенных в колеса. Эта технология сейчас активно рекламируется автопроизводителями, но пока не нашла себя в серийном производстве. Первым электрокаром, который может ее получить, станет Alpine A110. Его дебют должен состояться в следующем году.

1 3
Интерьер Honda Spocket

Были в Spocket и другие передовые решения. К примеру, футуристичный салон с центральным экраном и большой перегородкой, разделяющий водителя и пассажира, рулевое колесо в виде штурвала (как в современных Tesla и Lexus). 

Несмотря на свою прогрессивность машина так и не получила шанса трансформироваться в товарный автомобиль, но отдельные смелые ее конструктивные решения сегодня используются в автопроме, либо только готовятся к применению. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный родстер Honda S2000 показался в новом поколении

Маленький, но роскошный и быстрый кроссовер Lexus LBX...

Многоцелевой минивэн Toyota Kayoibako близок к серийной версии

Новый агрессивный хэтчбек Subaru покажут в конце октября

Названы 5 японских автомобилей, от которых лучше держаться...

Кроссовер Ford Escape/Kuga показался в новом, маловероятном поколении

Появились первые подробности о новом маленьком внедорожнике Land...

Новый Honda Fit показался в неожиданном виде

Вместительный универсал Toyota с ценой до 1 млн...

Младший брат Toyota Land Cruiser Prado близок к...

Новый Mitsubishi Lancer показали в виде перелицованного Renault...

Kia определилась с датой премьеры нового 5-метрового кроссовера...

Раскрыты 5 худших двигателей Kia всех времен

Новый «вазовский» минивэн Lada вместо Largus готовится к премьере

Новый Honda Odyssey может получить спортивный дизайн и...

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+