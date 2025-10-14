Новый агрессивный хэтчбек Subaru покажут в конце октября

ДомойАвтоновости сегодняНовый агрессивный хэтчбек Subaru покажут в конце октября

На пресс-конференции гонки Super Taikyu 2025 на автодроме Фудзи в начале этого года Subaru анонсировала некий производительный автомобиль, который стал сюрпризом для журналистов. Речь шла о неком спортивном авто, который должен увидеть свет в ближайшие годы.

По новой информации, пришедшей из Японии, премьера машины с 99-процентной вероятностью состоится на грядущей выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио. 

Официальный тизер нового спортивного хэтчбека Subaru

Скорее всего пока это будет только концепт автомобиля, который в ближайшем будущем приобретет серийный вариант.

Ранние тизеры и неофициальные рендеры, появлявшиеся в сети, обещали от этой модели кузова типа хэтчбек с выступающими крыльями спереди и сзади, а также рельефным капотом.

Неофициальный рендер нового спортивного хэтчбека Subaru

Чего ждать от механической стороны этого проекта пока неизвестно, но уже сейчас понятно, что под капотом 5-дверки расположится оппозитный бензиновый мотор.

Правда неясно будет ли он сопровождаться каким-либо электрическим довеском, либо обойдется без гибридизации. 

Неофициальный рендер нового спортивного хэтчбека Subaru

Уровень производительности машины также загадка, раскрыть которую предстоит руководству Subaru с 30 октября по 9 ноября, когда свои двери для журналистов и общественности откроет выставка «Японской мобильности 2025 года».

Фото:BestCarWeb, Subaru

