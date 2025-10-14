Кроссовер Ford Escape/Kuga показался в новом, маловероятном поколении

ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Ford Escape/Kuga показался в новом, маловероятном поколении

2027 ford escape cuv doesn t get canceled instead receives a second digital facelift 6 1

Кроссовер Ford Escape, известный в Европе как Kuga, пребывает на конвейере с начала 2000-х годов и все это время пользовался неплохим спросом. 

Однако новая стратегия «Форд» в отношении своего модельного ряда привела к тому, что американский автопроизводитель решил снять Escape с конвейера. Пока непонятно, постигнет ли та же судьба его европейского собрата Kuga, хорошо известного в России. 

2027 ford escape cuv doesn t get canceled instead receives a second digital facelift 20 1
Ford Escape/Kuga нового поколения (спекулятивный рендер)

Что будет, если Ford примет решение не отказываться от Escape и его европейского родственника пофантазировал цифровой художник, известный в сети под ником «AutoYa». 

2027 ford escape cuv doesn t get canceled instead receives a second digital facelift 13 1
Ford Escape/Kuga нового поколения (спекулятивный рендер)

Виртуальной машине досталась сильно измененная передняя часть кузова с фарами, выполненными в стиле Mustang (с ярко выраженными светодиодными ДХО), переработанной решеткой радиатора и модифицированным бампером с увеличенным центральным воздухозаборником.

Внутри кроссовер приобрел слегка измененную переднюю панель с цифровой комбинацией приборов и экраном мультимедийной системы, а также квадратными воздуховодами.

2027 ford escape cuv doesn t get canceled instead receives a second digital facelift 17 1
Интерьер Ford Escape/Kuga нового поколения (спекулятивный рендер)

Что не менее важно, в салоне гипотетически возможного нового Escape/Kuga появилось другое рулевое колесо, выглядящее более современным.

Вероятность того, что Ford решит сохранить этот кроссовер в своей линейке моделей, невелика. Американская компания собирается сосредоточить свои усилия на сегменте электромобилей, к которым Escape/Kuga отнести из-за его платформы будет сделать невозможно. 

