Появились первые подробности о новом маленьком внедорожнике Land Rover

Компания Land Rover готовится расширить семейство Defender совершенно новой моделью: «маленьким» внедорожником, который может получить имя Defender Sport. Машина должна оказаться духовным преемником вседорожника Freelander и чем-то вроде замены Discovery Sport.

Британская пресса пишет, что в Land Rover не собираются идти на компромиссы и выпускать этот автомобиль с гибридной силовой установкой. Вместо этого машина будет полностью электрической, а в ее основу ляжет платформа EMA.

Совершенно новая техническая база, специально разработанная для автомобилей с нулевым уровнем выбросов, адаптирована под использование плоских аккумуляторов емкостью 70-90 кВт/ч, которые способны обеспечивать до 510 километров запаса хода.

Неофициальный рендер нового мини-внедорожника Land Rover

Полный привод в Defender Sport, скорее всего, также будет управляться электроникой, что обеспечит внедорожнику более точное распределение крутящего момента между осями, чем традиционная механическая система.

Внешне автомобиль должен приобрести черты оригинального Defender, но вперемешку с городскими акцентами. Кузов окажется более компактным, квадратным, но не менее агрессивным с узкими фарами, ярко выраженными колесными арками и сбалансированными пропорциями.

Внутри компактная версия «Дефендера» будет предлагать простой, но технологичный интерьер с двумя рядами сидений и совершенно новым цифровым интерфейсом.

Прототип нового мини-внедорожника Land Rover

Официальный дебют нового вседорожника Land Rover запланирован на 2026 год. В продажу машина поступит ближе к началу 2027-го и будет стоить минимум 40 тысяч фунтов стерлингов (4,2-миллиона рублей).