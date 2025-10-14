ДомойАвтоновости сегодняНовый Honda Fit показался в неожиданном виде

Новый Honda Fit показался в неожиданном виде

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Хэтчбек Honda Fit (в американской версии Jazz) существует с начала 2000-х годов. В 2020-м этот компакт поступил в продажу в четвертом поколении, а двумя годами спустя был обновлен.

Теперь этой популярной малолитражной модели предстоит перебраться в пятую по счету генерацию, которая обещает ему кардинальные перемены в сравнении с предшественником.

На днях в интернете появились свежие концепт-арты такого автомобиля, разительным образом отличающиеся от того, как выглядит «Фит» в нынешней итерации.

Если верить этим изображениям, передняя часть кузова маленького хэтчбека Honda станет короче и приобретет высокотехнологичный дизайн. Автомобиль может обзавестись необычными фарами, линии которых будут начинаться практически от лобового стекла, новым оформлением решетки радиатора и бампера, аэродинамичной крышей.

Дополнят образ новинки футуристичные колесные диски и вертикальные задние фонари, а также потайные дверные ручки. 

Какими окажутся масштабы технических перемен в этой модели пока подтвержденной информации нет. Впрочем, инсайдеры полагают, что в новом поколении Fit/Jazz обзаведется новейшей силовой установкой e:HEV, использующей 1,5-литровый ДВС и электромотор. 

Новая гибридная система обеспечит хэтчбеку улучшенную на 40% экономию топлива в сравнении с текущей версией за счет расширения области крутящего момента и диапазона скоростей с высокой эффективностью. 

Фото:Giorgi Tedoradze

