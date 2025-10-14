ДомойАвтоновости сегодняВместительный универсал Toyota с ценой до 1 млн рублей готовится к обновлению

Вместительный универсал Toyota с ценой до 1 млн рублей готовится к обновлению

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
toyota probox trunk

Портфолио Toyota включает в себя немало моделей, но далеко не все они известны во всем мире. Один из таких автомобилей – универсал Probox. 

Это бюджетная коммерческая машина, актуальное, второе по счету поколение которой продается с 2014 года. Ее особенностью является невысокая цена и очень вместительный салон, внутри которого можно загрузить доски размером 180×90 см или до 89 коробок формата A4.

Ожидается, что в ближайшее время этот универсал пройдет через небольшой рестайлинг, который сделает его немного современнее.

251014 29761 1
Toyota Probox

Как пишут японские СМИ, премьера обновленного Toyota Probox запланирована на ноябрь этого года. Автомобиль должен обзавестись фирменной системой Toyota Safety Sense+ в версии 3.0, которая включит в себя технологии помощи водителю такие как: круиз-контроль, система удержания полосы движения, автоматический дальний свет и функция предотвращения столкновений при поворотах.

Внутри универсала могут установить новую переднюю панель с 7-дюймовой цифровой «приборкой» и центральным ЖК-дисплеем. 

toyota probox
Toyota Probox

Изменения затронут в том числе техническую часть машины. 1,3-литровый бензиновый мотор будет упразднен и заменен на полуторалитровый, а также его гибридный вариант. Средний расход последнего, согласно паспортным характеристикам, может составить всего 3,6-литра на 100 км.

Ожидается, что с обновлением Toyota Probox немного подорожает и за машину будут просить не 1 миллион 528 тысяч иен (примерно 800 тысяч рублей) как раньше, а 1 миллион 708 тысяч иен (около 900 тысяч рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Появились первые подробности о новом маленьком внедорожнике Land...

Новый Honda Fit показался в неожиданном виде

Младший брат Toyota Land Cruiser Prado близок к...

Новый Mitsubishi Lancer показали в виде перелицованного Renault...

Kia определилась с датой премьеры нового 5-метрового кроссовера...

Раскрыты 5 худших двигателей Kia всех времен

Новый «вазовский» минивэн Lada вместо Largus готовится к премьере

Новый Honda Odyssey может получить спортивный дизайн и...

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти...

Новый Nissan Skyline могут представить уже совсем скоро

Легендарный Mitsubishi 3000GT показали в современном обличии 

Исключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км...

Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году,...

В Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

Появилось первое фото финальной Mitsubishi Delica D:5

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+