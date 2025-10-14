Вместительный универсал Toyota с ценой до 1 млн рублей готовится к обновлению

Портфолио Toyota включает в себя немало моделей, но далеко не все они известны во всем мире. Один из таких автомобилей – универсал Probox.

Это бюджетная коммерческая машина, актуальное, второе по счету поколение которой продается с 2014 года. Ее особенностью является невысокая цена и очень вместительный салон, внутри которого можно загрузить доски размером 180×90 см или до 89 коробок формата A4.

Ожидается, что в ближайшее время этот универсал пройдет через небольшой рестайлинг, который сделает его немного современнее.

Toyota Probox

Как пишут японские СМИ, премьера обновленного Toyota Probox запланирована на ноябрь этого года. Автомобиль должен обзавестись фирменной системой Toyota Safety Sense+ в версии 3.0, которая включит в себя технологии помощи водителю такие как: круиз-контроль, система удержания полосы движения, автоматический дальний свет и функция предотвращения столкновений при поворотах.

Внутри универсала могут установить новую переднюю панель с 7-дюймовой цифровой «приборкой» и центральным ЖК-дисплеем.

Toyota Probox

Изменения затронут в том числе техническую часть машины. 1,3-литровый бензиновый мотор будет упразднен и заменен на полуторалитровый, а также его гибридный вариант. Средний расход последнего, согласно паспортным характеристикам, может составить всего 3,6-литра на 100 км.

Ожидается, что с обновлением Toyota Probox немного подорожает и за машину будут просить не 1 миллион 528 тысяч иен (примерно 800 тысяч рублей) как раньше, а 1 миллион 708 тысяч иен (около 900 тысяч рублей).